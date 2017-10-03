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Белорусы Брюсселя провели митинг под бело-красно-белыми флагами

  • 3.10.2017, 13:06

Собравшиеся протестовали против оставшихся в Беларуси после учений «Запад-2017» российских войск.

О состоявшейся акции рассказал на своей странице в «Фейсбуке» один из участников акции протеста:

«2 октября в Брюсселе состоялся пикет. Пикет был организован как акция протеста против кремлевских войск, которые остались на территории Беларуси после военных маневров. Как кремлевские, так и марионеточные СМИ пытались убедить, что армия и техника выведена из Беларуси.

Но мы хорошо знаем, что дезинформация - главная стратегия гибридной войны. Если мы верим агрессору мы побеждены! Во время пикета было обращено внимание, что в Беларуси за решеткой находятся политические заключенные.

Во время пикета было распространено большое количество информационных бюллетеней, рассказывающих о проблемах в Беларуси и в мире! Боль каждого честного белоруса в сердце белорусского эмигранта, который принял участие в пикете.! Жыве Беларусь!»


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