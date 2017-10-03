«Наш сын оставил свою дочку без жилья — все завещал любовнице» 20 3.10.2017, 13:18

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Белорусские пенсионеры обратились в СМИ за помощью.

В редакцию tut.by обратились читатели:

А ситуация наша такая. У нас из-за болезни умер старший сын, ему было всего лишь 44 года. В последнее время наши с ним отношения были не слишком хорошими. Главная причина — мы не одобрили его уход из семьи к другой женщине и полностью встали на сторону его законной жены Светы, тем более что от брака у сына есть замечательная дочка, наша внучка Марина.

Но все это не остановило нашего сына, и он ушел к более молодой женщине. Она действительно очень хороша собой, да и моложе его почти вдвое. По ее настоянию он развелся с женой, но жениться на своей новой пассии не успел. Но зато успел составить завещание, по которому любовнице отходит все его имущество — трехкомнатная квартира.

Эту квартиру мы подарили сыну еще до свадьбы со Светой, чтобы ему было куда привести молодую жену. В этой же квартире сын жил вместе со Светой и дочкой Мариной. После его ухода невестка с внучкой остались в этой квартире вдвоем, но скандалы на почве того, кто должен в ней жить, возникали постоянно. А буквально через неделю после смерти сына его сожительница пришла к Свете и потребовала, чтобы та начала собирать вещи и вместе с Мариной съехала из чужой квартиры.

Но Света уже была готова к такому повороту, ответила ей жестко и сказала, что раньше чем через полгода, когда будет определенность с наследством, из квартиры она не уйдет.

Но полгода рано или поздно закончатся, а идти Свете с дочкой некуда. Марине только-только исполнилось 19 лет, она еще не работает и маме помочь не может. Мы с женой давно пенсионеры по возрасту, живем вдвоем в однокомнатной квартире, помочь нашим девочкам тоже не сильно можем. Поэтому если нам в этом как-то поможет эта самая обязательная доля — мы готовы действовать».

Комментарий адвоката:

— Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо разобраться с понятием обязательной доли в наследстве.

Напомню, что в соответствии с п. 1 ст.1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Справочно: наследование по закону имеет место только когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных прямо установленных гражданским законодательством случаях (п. 2 ст.1032 ГК Республики Беларусь).

Одним из таких случаев и является правило об обязательной доле.

А именно, в соответствии с п. 1 ст.1064 ГК Республики Беларусь, независимо от содержания завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Следует знать: как усматривается из п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 года № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», при наследовании по правилам приведенной выше ст. 1064 ГК Республики Беларусь, к нетрудоспособным относятся:

лица, в соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» имеющие право на получение пенсии по возрасту на общих основаниях;

инвалиды I, II и III групп независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности;

лица, не достигшие 18 лет.

Из письма следует: на момент смерти сына вы и ваша супруга являлись пенсионерами по возрасту. А значит, несмотря на наличие завещания, по которому все свое имущество ваш сын завещал своей сожительнице, и вы, и ваша супруга имеете право на обязательную долю в оставшемся после его смерти наследственном имуществе.

Необходимо учитывать: в обязательную долю засчитывается все, что наследник получает по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода (п. 2 ст.1064 ГК Республики Беларусь).

Знайте, что если в собственности вашего сына имелось что-либо кроме квартиры, это обстоятельство имеет существенное значение при предоставлении вам консультации по интересующему вопросу.

Далее, обратите внимание: размер обязательной доли (а именно — не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону) установлен законом, поэтому завещатель не вправе его изменить либо иным образом повлиять на наследственные права наследников в отношении этой доли (п. 11 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь).

Важно: в соответствии с уже упомянутым п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, при определении обязательной доли необходимо учитывать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию независимо от принятия ими наследства и исходить из всего состава наследственного имущества.

Справочно: согласно п. 1 ст.1057 ГК Республики Беларусь, наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего.

С учетом приведенных требований законодательства расчет причитающейся вам и вашей супруге доли в наследственном имуществе будет выглядеть следующим образом. Наследниками по закону после смерти вашего сына являются трое: вы — его родители, а также дочь умершего. Следовательно, если бы в данном случае наследование осуществлялось по закону, каждому из вас полагалось бы по 1/3 доли в праве собственности на наследственное имущество. Таким образом, ваша и вашей супруги обязательная доля в наследстве составляет не менее чем по 1/6, что суммарно составляет не менее 1/3. Отвечая на ваш вопрос о том, на что вам позволяет рассчитывать применение правила об обязательной доле, отвечаем: не менее чем на 1/3 доли в праве собственности на данное жилое помещение. А это фактически эквивалент полноценной комнаты, в которой смогут продолжить проживать ваша внучка и ее мать.

Однако при оформлении прав внучки на причитающуюся вам и супруге долю в праве собственности на квартиру необходимо учесть следующие обстоятельства.

Следует знать: в соответствии с п. 1 ст.1074 ГК Республики Беларусь, наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства.

Справочно: согласно ч.1 ст. 1075 ГК Республики Беларусь, по общему правилу, при отказе от наследства наследник вправе указать, что он отказался от него в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди.

Важно: вместе с тем в той же ч.1 ст. 1075 ГК Республики Беларусь подчеркивается, что отказ в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве не допускается.

Таким образом, в сложившейся ситуации у вас и у вашей супруги нет права отказаться от обязательной доли в наследственном имуществе после смерти сына в пользу вашей внучки. Для того чтобы оформить данное имущество на внучку, вам необходимо действовать иначе. А именно: первоначально каждому из вас следует принять наследство после смерти сына, получить свидетельства о праве на наследство и произвести государственную регистрацию перехода права собственности на доли в квартире.

После чего вы и супруга вправе будете распорядиться своим имуществом по собственному усмотрению, в том числе — подарить его внучке, составить в отношении нее завещание и т.д.

Мой личный совет: как показывает судебная практика, наследники, имеющие право на обязательную долю, как правило, не владеют информацией о своих правах. В результате они пропускают установленный шестимесячный срок для принятия наследства, что вынуждает их впоследствии отстаивать свои права на наследственное имущество в судебном порядке. Рекомендую вам с супругой не затягивать с принятием наследства и до истечения установленного срока обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства с заявлениями о принятии наследства либо о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Также рекомендую вам внимательно ознакомиться с текстом завещания сына, чтобы выяснить, какое именно имущество он завещал своей сожительнице. Обратите внимание, что имущество сына, которое не было указано им в завещании (например, мебель, предметы домашнего обихода, транспортные средства и т.д.), будет наследоваться по закону.