Рабочие предъявили ультиматум руководству «Пинскдрева» 3 3.10.2017, 13:21

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Если начальство проигнорирует требования, активисты обещают действовать по другому плану.

Ультиматум руководству холдинга "Пинскдрев" выставил Совет рабочих предприятия - это неформальное объединение рабочих возникло после протестов в 2012 году, передает «Радыё Рацыя».

Совет призывает достойно почтить память погибших 25 октября 2010 года рабочих и чтобы материальная помощь была оказана всем пострадавшим в результате трагедии. Если руководство холдинга проигнорирует предложения, активисты обещают действовать по другому плану:

- Направили письмо руководству, где попросили поддержать наше решение, чтобы всем пострадавшим, а также семьям погибших выплатили денежную помощь. А также в память жертв трагедии 25 октября был дан гудок. Подождем, что они нам ответят. В случае отказа или отсутствия ответа право на дальнейшие действия мы оставляем за собой.

Напомним, что 25 октября 2010 года на одной из фабрик мебельного холдинга "Пинскдрев" произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек и пострадали десятки рабочих. Следствие признало вину администрации, которая ненадлежащим образом следила за безопасностью и эксплуатацией промышленных устройств.