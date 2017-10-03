Премьер Литвы: На повышение пенсий выделим 300 миллионов евро 1 3.10.2017, 13:25

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Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

С октября и января в Литве пенсии будут увеличены в среднем на 40-43 евро.

Литовское государство выделит на это около 300 млн. евро, обещает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Принято решение о повышении базовой пенсии с 1 октября на 10 евро. Значит в среднем самые небольшие пенсии увеличатся примерно на 12 евро. А с января, когда введут механизм индексации, в средне пенсия увеличится на 30-33 евро. В общем пенсии увеличатся на 40-43 евро», - сказал в интервью Литовскому радио Сквернялис, передает delfi.lt.

По его словам, в следующем году на повышение пенсий правительство выделит 300 млн. евро. Сейчас средняя пенсия в Литве составляет 288 евро - а начала этого года она увеличилась примерно на 20 евро.

Напомним, что размер пенсий в Беларуси значительно уступает показателям стран-соседей.