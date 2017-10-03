закрыть
3 октября 2017, вторник, 15:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси могут ввести единую школьную форму?

13
  • 3.10.2017, 13:57
  • 2,816
Фото: Reuters

Среди родителей и учителей проведут анкетирование.

Школы, лицеи и гимназии Гомеля получили телефонограмму с заданием изучить мнение педагогов, родителей и учащихся о целесообразности введения единой формы для учащихся.

По поручению заместителя премьер-министра Василия Жарко и управления образования Гомельского облисполкома анкетирование пройдет среди законных представителей несовершеннолетних, учащихся и педагогов, пишет сайт bymedia.by.

Руководителям учреждений образования предстоит узнать, готовы ли гомельчане одеть учеников в единую форму или лучше придерживаться ее отдельных элементов.

В анкете предлагается три варианта ответа: «за», «против» и «не определились с ответом».

Мнение о целесообразности и необходимости введения единой формы для учеников учреждений общего среднего образования и участников проекта «Школа будущего» будет изучено в ближайшие дни. Для подготовки обоснованной позиции по этому поводу результаты анкетирования должны поступить в районо не позднее 5 октября.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине