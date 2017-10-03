В Беларуси могут ввести единую школьную форму? 13 3.10.2017, 13:57

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Фото: Reuters

Среди родителей и учителей проведут анкетирование.

Школы, лицеи и гимназии Гомеля получили телефонограмму с заданием изучить мнение педагогов, родителей и учащихся о целесообразности введения единой формы для учащихся.

По поручению заместителя премьер-министра Василия Жарко и управления образования Гомельского облисполкома анкетирование пройдет среди законных представителей несовершеннолетних, учащихся и педагогов, пишет сайт bymedia.by.

Руководителям учреждений образования предстоит узнать, готовы ли гомельчане одеть учеников в единую форму или лучше придерживаться ее отдельных элементов.

В анкете предлагается три варианта ответа: «за», «против» и «не определились с ответом».

Мнение о целесообразности и необходимости введения единой формы для учеников учреждений общего среднего образования и участников проекта «Школа будущего» будет изучено в ближайшие дни. Для подготовки обоснованной позиции по этому поводу результаты анкетирования должны поступить в районо не позднее 5 октября.