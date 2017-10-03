Рядом с Землей пролетел астероид размером с автобус 1 3.10.2017, 14:08

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Астрономы заметили его буквально на неделю до максимального приближения к нашей планете.

Рядом с Землей пролетел астероид размером с автобус (в поперечнике размеры составляют от 6 до 14 метров). В понедельник днем космический путешественник приблизился к нашей планете на 87 тысяч километров. Как информирует ТАСС, никакой угрозы для Земли он не создал.

Интересно, что астероид, получивший название 2017 SX17, ученые заметили только 24 сентября. Согласно расчетам, он облетает вокруг Солнца за 467 дней.

В настоящее время специалисты NASA следят за другим астероидом, который имеет название 2012 TC4. Его размеры составляют от 12 до 27 метров. 12 октября он должен пролететь мимо Земли на расстоянии 43,5 тысячи километров. Астероид уже сравнили с метеоритом, который в феврале 2013 года взорвался над Челябинском.