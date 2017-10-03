Новый посол США в России вручил верительные грамоты 1 3.10.2017, 14:18

Джон Хантсман

Джон Хантсман был принят в Кремле в числе большой группы новых дипломатов из разных стран.

Новый посол США Джон Хантсман вручил президенту России Владимиру Путину свои верительные грамоты, сообщает «Голос Америки».

Он был принят в Кремле в числе большой группы новых дипломатов из разных стран, прибывших в недавно Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин надеется на улучшение двусторонних российско-американских отношений.

«Пока со взаимностью есть определенные проблемы, - отметил пресс-секретарь российского лидера. - Но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом, по крайней мере, американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен действиями Вашингтона».

Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в Редвуд Сити, штат Калифорния. В политику пришел при президенте Рональде Рейгане, став в 1983 году помощником по персоналу в Белом Доме.

Первое назначение послом в Сингапур – Хантсман получил в 1992 году. Он также избирался губернатором штата Юта с 2005 по 2009 год, а с 2009 по 2011 год был послом США в Китае.

Джон Хантсман был среди претендентов на выдвижение от Республиканской партии в ходе президентской кампании 2012 года.

Он также был генеральным директором Huntsman Corporation и председателем Фонда Хантсмана по борьбе с раком.

29 сентября этого года Джон Хантсман принял присягу в качестве нового главы посольства США в России.