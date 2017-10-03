«Золотой дождь орошает Шкловскую землю» 8 3.10.2017, 14:38

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Фото: fotobel.by

Сколько стоит жизнь в Шклове?

Шклов — маленький районный городок в Могилевской области (около 18 тысяч населения), который славен тем, что упоминается в биографии Лукашенко. Одно время этот райцентр звали «огуречная столица» Беларуси, пока пальму первенства не перехватила Брестская область. Теперь огуречный бизнес клонится к закату и уступает место бумажной промышленности и сельскому хозяйству.

Журнал The Village Беларусь побеседовал с тремя жителями Шклова: краеведом, кандидатом экономических наук и методистом по работе с детьми — и узнал, где работают шкловчане, куда тратят заработанное и почему над регионом висит «золотая туча» инвестиций.

Если упростить экономику Шкловского региона до двух составляющих, то раньше это были бумага и огурцы, а теперь — бумага и молоко. Сегодня в районе работает шесть промышленных организаций: ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Шкловский маслодельный завод», СООО «Данон Шклов», ОАО «Шкловский льнозавод», РУП «Семнадцать» (деревообработка). Целлюлозно-бумажное производство составляет 33,9 % от структуры промышленного производства района, а пищевая промышленность — все 47,4 %.

Когда-то бумажную фабрику «Спартак» можно было назвать градообразующим предприятием Шклова. Здесь работало подавляющее большинство местных жителей, и завод даже формировал инфраструктуру и внешний вид города. Но теперь фабрика приносит лишь убытки и тянет экономику региона вниз. Недавно ее присоединили к новенькому «Заводу газетной бумаги», что может означать для «Спартака» начало конца.

Что касается огурцов, то здесь большинство собеседников солидарны: их время прошло.

КРАЕВЕД, НЫНЕ ПЕНСИОНЕР АЛЕКСАНДР ГРУДИНА: «Было время, это было правдой, я лично испытал это на себе и своей семье. В лихие 90-е, когда зарплату не выплачивали по три месяца, мы занимались огурцами, потому что нам надо было как-то выживать, а в семье два студента. Но постепенно этот бизнес стал в Шклове затухать. Появились очень сильные конкуренты на Брестчине: Столин, Пинск, в общем, Полесье, и сейчас уже все затухло. А было время, когда только огурцы спасали, это факт. Памятник огурцу в Шклове не зря поставили.

Сейчас мы с женой живем вдвоем. С ее пенсии оплачиваем все налоги и коммунальные за трехкомнатную квартиру, а уже на мою пенсию в 300 рублей живем и еще стараемся как-то внучатам помочь».

КРИСТИНА ЛЕГКАЯ: «Я недавно переехала из Шклова в Могилев. В Шклове я работала методистом по работе с детьми в отделе киновидеомероприятий в Централизованной клубной системе Шкловского района, получала 316 рублей. Но у нас в городе мало кто может похвастаться хорошим заработком. Низким считается до 350 рублей, все, что выше, — значит, человек неплохо устроился. А высоким считается от 500 и выше. Большинство жителей города работают на госпредприятиях и в сельхозорганизациях. До сих пор часть шкловчан живет за счет огурцов, парники стоят до середины осени».

Жилье: большая половина не гнилая, маленькая немного подгнила

В основном предложения продажи жилья в Шклове касаются частных домов. В зависимости от состояния и расположения здания его можно купить как за 40 тысяч долларов (кирпичный коттедж площадью больше 90 квадратов), так и за тысячу условных единиц, если дом совсем старый. Порой на «Куфаре» встречаются странноватые для столичного жителя объявления вроде: «Продам дом за 1 500 рублей. Большая половина в очень хорошем состоянии, не гнилая, маленькая немного подгнила. Торг на месте! Желательно самовывоз!».

Что касается квартир, то двушку в Шклове можно приобрести и за 20 тысяч долларов. А вторичная трешка уйдет даже за 15 тысяч, если верить объявлению на сайте «Из рук в руки». При долевом строительстве квадратный метр жилья в новостройке обойдется в 350–400 долларов.

Если же житель или гость Шклова захочет снять жилье, то при желании он может арендовать двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 150 долларов в месяц. Например, на сайте «Из рук в руки» есть весьма выгодное предложение снять за 80 баксов в месяц трехкомнатную квартиру с подвалом, лоджией и двумя шкафами-купе.

КРИСТИНА ЛЕГКАЯ: «У меня был свой дом. Но цены на съемное жилье не уступают могилевским, а купить жилье дороже, чем в том же Могилеве. Снять квартиру — от 100 долларов, это если старенькую и без ремонта и мебели. Продавались квартиры и от 45 тысяч долларов. Дома от 25-ти».

Медицина: жемчужная ванна за 55 копеек

В Шклове есть центральная районная больница с «европейским ремонтом» операционных и процедурных и современным оборудованием во всех отделениях. Медицина бесплатная, однако по желанию шкловские медработники могут предоставить платные услуги. Дешевле всего прием у невролога (81 копейка для граждан РБ), дороже — консультации врачей-специалистов хирургического и терапевтического профилей первой квалификационной категории (6,25 рублей для граждан РБ). Также имеются такие экзотические для обычной районки услуги, как жемчужная ванна за 55 копеек и электросон за 1,56 рубля.

АЛЕКСАНДР ГРУДИНА: «У нас есть районная центральная больница, частных нет. Но если кому-то приспичит, садись на маршрутку, электричку, машину — и через сорок минут будешь в центре Могилева. А там найдешь любую больницу, только деньги успевай вынимать».

КРИСТИНА ЛЕГКАЯ: «Медицина только государственная и оставляет желать лучшего».

Продукты и шопинг: салонов красоты хватает

В Шклове долгое время царило местное райпо, пока его не потеснили крупные торговые сети. Но, в принципе, большинство шкловчан приобретают все, что глобальнее обычной продуктовой корзины, в соседних Могилеве и Орше. А чего нет в областном центре, то можно купить в Минске или Смоленске.

КРИСТИНА: «За покупками шкловчане в основном выбираются в Могилев, так как в Шклове цены на продукты и одежду существенно завышены: один поход в магазин за простыми продуктами обойдется в 20–30 рублей. Приходится закупаться в торговых центрах Могилева, том же «Евроопте». В Шклове только местное райпо и несколько частников с продуктами. Есть рынок, но там люди закупаются от безысходности. Специализированных магазинов одежды нет, только возле рынка пару ларьков да сэконды по всему городу. И универмаг. Сейчас еще строятся «Корона» и «Евроопт». Но когда они будут готовы — не знаю. Им долго не разрешали, так как понимали, что ляжет наше райпо». Еще есть магазины с косметикой. Например, совсем недавно открылся «Остров чистоты», я покупала там бытовую химию в последнее время. Салонов красоты хватает, но лично я не могу себе позволить их часто посещать, только раз в полгода делаю себе новую прическу. Цены разные, даже затрудняюсь ответить. Но эти заведения весьма востребованы».

АЛЕКСАНДР: «Если что-то надо купить, можно поехать в Могилев. Но все могилевские сетевые магазины тоже стараются в Шклове свой филиальчик открыть. Вот, допустим, у нас открылся магазин известной сети «Меридиан». Они сразу поставили цены ниже, чем в Белпотребкооперации, и сразу завоевали популярность. Сейчас идет реконструкция здания, и в Шклове открывается «Евроопт». Ну, и вершина всего — полным ходом идет строительство торгово-развлекательного центра «Корона». В областном центре, Могилеве, «Короны» нет, а в Шклове строится. Я думаю, причина больше в том, что здесь Лукашенко.

Всяческих магазинчиков у нас много. Но, допустим, у меня сосед с первого этажа походил-походил по нашим магазинам, а потом съездил в Могилев и купил одежду для ребенка дешевле. И с третьего этажа родители искали одежду для дочки. Так они сначала съездили в Могилев, потом в Оршу, а там еще дешевле!»

Развлечения и достопримечательности: только шкловские евреи могли это придумать

Шклов в плане развлечений напоминает спальный район в большом городе — здесь в основном живут, а отдыхать ездят в центр. Для приезжих в городе множество уникальных памятников архитектуры, которые не встретишь больше нигде в республике. Сфера туризма представлена гостиницей «Родничок» и несколькими точками общепита. Есть ресторан «Явор», который работает с 12:00 до 23:00, кафе «Лабиринт», «Дуэт» и «Ностальжи», а также пивной бар, закусочная «Пельменная», чарочная «Верас» и две столовые.

В городе имеется стадион, где периодически выступает местная футбольная команда «Спартак», а также «Ледовая арена», известная тем, что на церемонию ее открытия приехал Александр Лукашенко. На арене занимается детско-юношеская спортивная школа и устраиваются массовые катания по демократичным ценам: 3 рубля за 45 минут для взрослых и 1,5 — для детей, а если прийти до 14:00, то можно сэкономить 15–30 копеек. Прокат коньков для взрослых стоит 2,5 рубля, и 2 рубля — для детей. Также в «Ледовой арене» можно сходить в хореографический зал (3,15 рубля с человека за 1 час), тренажерку (3,35 рубля за 1 час занятий одного человека) и сауну с бассейном (51 рубль за 1 час с компании до восьми человек).

Вообще, спортивная жизнь на родине Лукашенко поставлена на высоком уровне. В ДЮСШ Шкловского района работают шесть отделений: футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, вольная борьба, хоккей с шайбой, шорт-трек. Но поистине потрясающим является спортивный центр «Александрия» в агрогородке «Александрия». На площади в 10 700 квадратных метров расположены игровой зал, бассейн на четыре дорожки по 25 метров с аквазоной, ванной гидромассажа, детским бассейном, сауной, тренажерным залом, футбольное поле 50х70, трибуны на 350 мест и две спортивные площадки.

КРИСТИНА: «С развлечениями в нашем городе тоже не все радужно. Есть кинотеатр «Мир», в котором из-за старого оборудования не могут транслировать новые фильмы и дают только старье на DVD и бобинах, что сказывается на его посещаемости. Есть «Ледовая арена», бассейн, стадион, тренажерные залы — но не все могут их посещать. Кафешки и ресторан имеются, раз в месяц можно себе позволить туда прогуляться, цены приемлемые.

Лично я одно время посещала только тренажерку и библиотеку. Клубов нет, есть обычная ночная дискотека в районном Доме культуры, которая работает только по субботам (цена входного билета — 70 копеек). Молодежи трудно в Шклове в связи с нехваткой развлечений. Лично я, как и многие другие, в кино, в театр, в паб-квизы и другие развлечения ездила опять же в Могилев.

Город подходит для тихой семейной жизни и для старости с огородиком. Детям в Шклове развлечений хватает, а вот подросткам и молодежи сложнее в этом плане, многие просто пьют. А приезжим я бы показала наш парк. Вот им Шклов может реально гордиться!»

АЛЕКСАНДР: «В Шклове есть уникальный парк, памятник садово-паркового искусства, который остался у нас еще с дореволюционных времен. Его высадили в 1902–1903 годах по приказу Аполлона Кривошеина — предводителя местного дворянства и бывшего министра путей сообщения России.

Шклов, конечно, город небольшой, но у нас есть такие моменты, которые вы больше нигде в Беларуси не увидите. Например, это единственный город, который трижды переносился с места на место. А в конце XVIII века здесь такую бурную деятельность развел один из фаворитов Екатерины II, генерал-майор и шеф Ахтырского гусарского полка Семен Зорич, что про наш город говорили не «Шклов возле Могилева», а «Могилев около Шклова». И даже Саша Пушкин, известный российский поэт, писал о Зориче, что когда тот выезжал из Шклова в Европу, то задумывался, не обеспокоится ли Европа его приездом.

Шклов был в свое время еврейским городком, и у нас относительно хорошо сохранилось еврейское кладбище. Там есть единственное в Беларуси сооружение, так называемое «чистилище» — коридор, сложенный из кирпичей и представляющий собой крытую лестницу. Очень старинное сооружение. До сих пор историки и еврейские исследователи не могут дать определение, что же это такое. Оно не типично для еврейских кладбищ, исключительно шкловские евреи могли это придумать.

Но главная достопримечательность нашего города — это здание городской ратуши конца XVIII века. Памятник классицизма, внесен в Каталог памятников мировой архитектуры, изданный в Штатах. Вот такой у нас маленький районный центр и вот такие сооружения.

Шклов также не обижен на праздники. Совсем недавно, в конце августа, проходил Праздник огурца. Все начинается с театрализованного представления, когда девчата в национальных одеждах рассказывают обо всех фруктах-овощах, которые у нас выращиваются — в первую очередь, конечно, об огурцах. А потом в этом же парке разворачивается торговая сеть, и каждый старается свои огурчики: маринованные, свежие — преподнести, показать, что вот насколько все это вкусно. Проводятся различные конкурсы, соревнования, показываются разные приспособления. Например, один сделал самодельный трактор. И вот это все демонстрируется, премируется, поощряется. Это исключительно шкловский праздник. И, конечно, проходят День Независимости, «Александрыя збірае сяброў» и другое».

Транспорт: пройду техосмотр — одна пенсия пропала

Особенность Шклова в том, что по форме он напоминает свой брендовый продукт — огурец. Районный центр вырос вдоль двух рек: Днепра и Серебрянки — и если пересечь его по ширине не составляет проблем, то для поездок в длину придется сесть на общественный транспорт. Талон на общественный транспорт стоит 45 копеек, маршрутка по городу — 50 копеек.

КРИСТИНА ЛЕГКАЯ: «По двум маршрутам раз в час курсируют два автобуса. Но ими пользуются только те, кто живет или работает на окраинах города. Шклов город небольшой, у нас практически нет понятия «далеко». К тому же у нас очень много велосипедистов. Пешком пересечь город не составит труда, большинство людей прекрасно обходятся без машин и автобусов».

АЛЕКСАНДР ГРУДИНА: «Есть два городских маршрута. Оба идут вдоль города, только один поворачивает на левый берег Днепра. К слову, часть города за Днепром называется Заречье. Она известна тем, что здесь прошло детство известного беларуского писателя Михася Зарецкого, взявшего свой псевдоним как раз в честь района.

У меня есть старенький Volkswagen Passat, купил когда-то за огурцы. Но пенсионеру содержать автомобиль становится практически невозможным. И не столько из-за запчастей, сколько из-за очень большого транспортного налога. На мою машину — 250 рублей, а моя пенсия — 300 рублей. Если я заплачу налог и пройду техосмотр, то одна пенсия у меня пропала».

Проезд в соседние города: ни одного сторожа в звании ниже майора

Шклову в некотором плане крупно повезло: он расположен рядом с двумя более крупными городами: Оршей (примерно 45 километров) и Могилевом (около 35 километров). Дорога занимает примерно 30–40 минут, поэтому шкловчане при любом удобном случае стараются посетить соседние населенные пункты, где товары дешевле, а развлечений больше. До Могилева идет маршрутное такси (2 рубля); автобус (2–3 рубля) и электрички (64 копейки). До Орши отправляется электричка (70 копеек), а также проходящие автобусы.

КРИСТИНА ЛЕГКАЯ: «В Могилев ездим когда как. Но в последний год очень удобно стало добираться маршрутным такси. Дешевле, чем на автобусе, и быстрее, чем на дизеле».

АЛЕКСАНДР ГРУДИНА: «Есть и автомобильная, и железная дороги. Дизель-поезд отправляется пять или шесть раз в день, и он всегда полненький — люди едут на работу. Если человек не нашел работу в Шклове, то он может найти ее в Могилеве. У меня таких знакомых много. Еще ездим в Смоленск, это 170 километров от Шклова, и есть прямая дорожная связь. Вообще, в России много кто работает. Многие мужчины регулярно ездят на заработки в Москву и Подмосковье, так как найти работу в Шклове крайне трудно. Для такого маленького городка повышена концентрация отставных военных, милиционеров, МЧС и так далее. Они выходят на пенсию рано, в 45 лет, и уже во время службы держат себе местечко. Я однажды хотел устроиться в одной организации сторожем, так надо мной начали смеяться: «У нас нет ни одного сторожа в звании ниже майора, а тут ты пришел».