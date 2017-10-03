Андрей Стрижак: Cпасибо всем тем, кто поддержал профсоюз РЭП 3.10.2017, 14:46

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Освобождение Игоря Комлика – наша общая победа.

2 октября на свободу вышел главный бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик, который был задержан 2 августа после обысков в офисе профсоюза.

Реакция не заставила себя ждать. Белорусское гражданское общество, международные организации, независимые СМИ, простые белорусы – запустилась настоящая «цепочка солидарности».

Выход Игоря Комлика на свободу – лишь промежуточная победа, ведь с него до сих пор не сняты обвинения. Cам бухгалтер независимого профсоюза заявил, что готов с новой энергией продолжать работу на «профсоюзной ниве».

Что сыграло главную роль в долгожданном освобождении Игоря Комлика, какие действия ожидать от белорусских властей, может ли солидарность творить чудеса – сайт Сharter97.org спросил у активиста профсоюза РЭП Андрея Стрижака:

- Как вы оцениваете то, что белорусские власти пошли на освобождение Игоря Комлика, закономерен ли этот шаг?

- Игорь Комлик изначально находился за решеткой незаконно. Это абсолютно естественное продолжение данного дела. Не было никаких законных оснований для задержания активистов профсоюза РЭП.

Данного шага не достаточно для того, чтобы восстановить репутацию нашего профсоюза, который власти пытались всячески очернить.

Следующим шагом должно быть прекращение уголовного дела против Игоря Комлика.

В идеале, власти должны принести официальные извинения, но скорее всего, этого не произойдет. Поэтому считаю, что достаточно будет того, что дело будет закрыто, как это было с «делом патриотов».

- Кампания солидарности с Игорем Комликом, с независимым профсоюзом РЭП, поразила своей масштабностью. Как вы думаете, какую роль сыграло то, что белорусское гражданское общество, независимые СМИ и международные организации открыто заявляли, что это политическое дело?

- Дело в том, что при воздействии на белорусские власти никогда однозначно не скажешь, что сыграло решающую роль. Ситуация напоминает средневекового доктора, который лечит болезнь по местным симптомам и проявлениям. Так и здесь. Наши лидеры подверглись уголовному преследованию, и это только верхушка айсберга. Всей ситуацией мы не владели.

Мы инициировали международную солидарность, тысячи человек отправили свои письма cо словами поддержки, международные организации и профсоюзы поддержали нашу организацию. Большую роль сыграло открытое письмо к белорусским властям, которое подписала Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Это также сыграло свою роль. Немаловажно, что профсоюз РЭП – это крупная организация, которая помогает людям, поддерживает и оказывает юридическую помощь. Все это в сумме и позволило нам одержать победу. Спасибо всем тем, кто поддержал наш профсоюз в эту трудную для него минуту.