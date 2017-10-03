Белорусская гимнастка завоевала «бронзу» на турнире в Японии 3.10.2017, 14:55

Екатерина Галкина

Екатерина Галкина заняла третье место в индивидуальном многоборье на международном турнире AEON CUP.

В выступлении с лентой белорусская спортсменка Екатерина Галкина получила от судей 16,650 очка. Упражнение с булавами нее сложилось лучше - 17,000 балла. В дисциплине с обручем Екатерину Галкину показал результат 17,500 очка, с мячом - 15,800 балла, передает БелТА.

В сумме четырех упражнений многоборья белоруска набрала 66,950 очка и взошла на третью ступень пьедестала. Золотая награда досталась россиянке Дине Авериной - 74,300 балла, серебряная медаль - ее соотечественнице по команде Юлии Бравиковой - 69,600 очка.

Также на завершившихся соревнованиях среди юниоров серебряную медаль в многоборье завоевала Анастасия Салос, набрав в сумме 57,350 балла. На высшую ступень пьедестала поднялась россиянка Анастасия Сергеева - 58,050 очка, бронзовая медаль на счету узбекской грации Тахмина Икромова - 55,200 балла. Н

а турнире AEON CUP, который носит название неофициального клубного чемпионата мира, в Японии БФСО "Динамо" представляли Екатерина Галкина, Алина Горносько и Анастасия Салос.