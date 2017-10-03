Лукашенко: Если хозяин с Камчатки глаз не кажет, жилье будем сносить 12 3.10.2017, 14:59

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Диктатор приказал не медлить с новой редакцией Жилищного кодекса.

Сегодня на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса Лукашенко поручил ускорить на местах работу по «сокращению количества ветхих домов», сообщает его пресс-служба.

— Что касается ветхого, аварийного жилья, моя позиция однозначна: на земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать, и земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт, чтобы губернаторы и местные власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку на владение этим жильем, — заявил Лукашенко.

Если человек действительно владеет тем или иным жильем, то оно должно содержаться в нормальном состоянии, сказал правитель.

— А так он живет где-то на Камчатке, глаз не кажет к своему родному дому, который якобы у него в собственности. Он уже бурьяном зарос и наклонился на три угла, — заметил Лукашенко.

По словам диктатора, предлагается усовершенствовать механизм отчуждения пустующих и ветхих домов в зависимости от их расположения, местных условий и особенностей. Наряду с этим глава государства предостерег, чтобы в данном случае не создать разного рода бюрократических барьеров.

— Должен быть однозначный ответ на этот вопрос. Если жилье заброшено, мы даем право местным органам власти его сносить, значит, оно должно быть снесено. А земли возвращены в оборот или проданы новому хозяину, или там посеять хлеб.

Также Лукашенко напомнил о развитии деревень и хуторов.

— Еще один важный вопрос, который я уже поднимал публично, он актуален — развитие малых деревень и хуторов. Количество пустующих домов растет, нам необходимо создать условия для эффективного использования такого жилья, — сказал Лукашенко. — Это в том числе потенциал для агротуризма.

Диктатор напомнил, что уже призывал всех желающих — не только богатых людей — не забывать свою малую родину.

— Если у кого-то есть возможность привести в порядок свою деревеньку, построив там, может быть, свой дом, это надо сделать, — сказал Лукашенко.