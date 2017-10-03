В минских McDonald's появились патриотичные стаканчики 3 3.10.2017, 15:13

С октября американо и капучино наливают в стаканы с рисунками городских ландшафтов Минска и Витебска.

Новое оформление посуды для минских McDonald's сделал художник Митя Писляк, пишет citydog.by.

Сейчас в McDonald's предлагают четыре вида стаканчиков с видами городов. На «минские» стаканы попали самые знаковые объекты, а сверху каждого написан слоган «Теплые чувства к любимому городу». Мелочь, а приятно: пока пьешь кофе, рассматриваешь милые картинки привычных пейзажей и, кажется, от этого любишь их еще больше.