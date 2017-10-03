В Каталонии проходит всеобщая забастовка 2 3.10.2017, 15:19

Фото: Reuters

В Барселоне закрыты почти все школы, магазины и кафе.

В испанском автономном сообществе Каталония во вторник, 3 октября, началась всеобщая забастовка в знак протеста против полицейского насилия в ходе референдума о независимости 1 октября, сообщает «Немецкая волна».

По сообщению радиостанции Cadena Ser, в Барселоне закрыты практически все школы, магазины, кафе и большая часть офисов, люди собираются на улицах для участия в демонстрациях.

Профсоюзная конфедерация CGT сообщает об "очень большом количестве бастующих" во всем регионе на северо-востоке Испании. Еще утром демонстранты заблокировали некоторые дороги, в результате чего образовались многокилометровые автомобильные заторы. Общественный транспорт работает по минимуму, в метро Барселоны выстроились длинные очереди пассажиров.

К проведению генеральной забастовки призвали профсоюзы, сепаратистская гражданская инициатива ANC и националистическое культурное объединение Omnium Cultural. В акции протеста участвует также футбольный клуб "Барселона". Параллельно со всеобщей забастовкой по всей Каталонии запланированы митинги протеста, в которых, как ожидается, примут участие десятки тысяч людей.

Крупнейшие профсоюзы Испании отказались участвовать в стачке

В то же время крупнейшие профсоюзные объединения Испании CCOO и UGT отказались поддержать забастовку, хотя изначально собирались в ней участвовать. Причиной отказа стали высказывания главы Каталонии Карлеса Пучдемона после плебисцита. Выступление Пучдемона показало, что единственным выходом из ситуации он видит объявление независимости Каталонии, хотя для урегулирования конфликта необходимы переговоры с Мадридом, пояснили профсоюзы в совместном заявлении.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид накануне голосования объявил, что оно противоречит конституции страны. В день плебисцита полицейские закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция применяла дубинки и резиновые пули.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что службы правопорядка "исполняли свой долг". Ответственность за беспорядки и насильственные действия он возложил на правительство автономии. В свою очередь Карлес Пучдемон полагает, что полиция "беспорядочно" применяла силу против демонстрантов. Согласно данным министерства здравоохранения Каталонии, по результатам событий 1 октября почти 900 человек пострадали, четверо были госпитализированы.