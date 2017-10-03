Программистка из Шри-Ланки: У белорусов многим стоит поучиться 4 3.10.2017, 15:56

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Уроженка Шри-Ланки живет в Минске и учит детей программировать.

Шамилька Самарасинха родилась на Шри-Ланке, училась в Великобритании и США, работала в Таиланде и Мьянме, а сейчас уже пять лет постигает белорусские реалии — ходит на Комаровку, водит детей на аэробику, работает в EPAM. Шамилька поговорила с корреспондентом dev.by о разнице между белорусскими и восточными офисами — и о схожести белорусской и восточной семьи.

Шамилька приехала в Минск следом за мужем, представителем ПРООН в Беларуси. Сейчас она бизнес-консультант по корпоративной социальной ответственности EPAM. В частности, ланкийка занимается развитием проекта e-kids — школы программирования для детей.

И хоть Шамилька верит в то, что некоторым языкам программирования можно начинать учиться с шести лет, ее собственные дети проводят время не только за компьютером. «Я же мама!» — смеется Шамилька, рассказывая о том, какое недоумение у нее вызывают популярные среди подростков видеоканалы на YouTube, и резюмирует: пусть лучше программируют.

Океана нет — но есть велодорожка вдоль Свислочи

— Целых пять лет в Беларуси: что из того, что поначалу шокировало, стало привычной реальностью?

— Поначалу все в Беларуси было непривычно — еда, погода. Я ведь привыкла к теплому климату. Но проходит время, и ты начинаешь чувствовать себя комфортно в новом месте. Хоть это не твоя страна, но это теперь твой дом. Все становится твоей повседневностью: я хожу на Комаровку и покупаю овощи, хожу в местный супермаркет за продуктами. У меня двое маленьких детей, и для меня важно чувствовать, что они в безопасности на улице, в супермаркете, торговом центре. В Беларуси я могу быть за них спокойна.

Я скучаю по океану, но заменяю его велопрогулками, а если очень хочется на пляж, можно выехать в Европу. Я знаю, что белорусов раздражает, когда кто-то говорит о чистых улицах, но скажу и я: приезжая в Лондон, Париж, Франкфурт, постоянно сравниваешь и понимаешь, какой Минск чистый.

Как GPS-навигатор помогает в изучении языка

— Языковой барьер за это время преодолели?

— Поначалу сложно было ходить по магазинам — никак не могла найти муку или дрожжи для выпечки. Но теперь адаптировалась. Подучила русский язык, могу попросить о помощи, знаю базовые слова — названия овощей, например. Помогает и Google Translate, я уже не боюсь пользоваться им в любой ситуации, показывать людям перевод необходимого мне слова прямо на экране.

В изучении русского очень помог мой GPS-навигатор, настроенный на русский язык. Каждый раз приходится вводить адрес на русском, и это поначалу было сложно, но теперь я привыкла. Мои дети учат русский и достаточно неплохо говорят на нем — могут заказать еду в кафе — хоть в душе они ланкийцы.

У белорусов и ланкийцев есть кое-что общее: культ семьи

— Кстати, о детях: вы как-то говорили, что едва ли не все белорусские дети, насмотревшись на истории успеха в ИT, мечтают создать Viber. А о чем мечтают дети Шри-Ланки?

— В целом тема ИT куда больше развита в Беларуси, чем на Шри-Ланке, хоть и у нас в стране есть крупные компании.

Мои дети ведут себя как все дети: сегодня они хотят быть ветеринарами, завтра — певцами или шеф-поварами. Я немного заразила их разговорами о EPAM, и они очень радуются, когда видят рекламу компании в городе. Не знаю, какое будущее они выберут. Большинство ланкийских детей хотят пойти в университет: у нас в стране образованию придают большое значение.

Приехав сюда, я очень быстро поняла, в чем мы с вами похожи: здесь, как и на востоке, родители хотят помочь детям. Я вожу ребенка на гимнастику и на теннис и там встречаю множество родителей, которые привозят своих детей — это очень по-азиатски, для нас тоже очень важна семья. Может, мы проявляем свою заботу по-разному, но суть одна.

— А свою семью часто видите?

— Собираюсь поехать в Шри-Ланку на Рождество, у меня пожилая бабушка, хочу провести с ней время. К тому же моя младшая дочка и бабушка празднуют день рождения в один день, было бы приятно совместить эти праздники. Обязательно привезу им отличный белорусский шоколад с разными вкусами — чили, соль — и икру. Моя дочь любит сметану, но привезти с собой такой продукт сложновато. Еще мне нравятся фэшн-маркеты, на которых можно купить многие сувениры, зайду перед поездкой.

Когда приезжаю на Шри-Ланку, немного скучаю по Беларуси: особенно по отсутствию пробок на дорогах. Попадая в страну вечного лета, начинаешь скучать по зиме, по временам года, по деревьям, у которых меняется цвет листьев — я очень люблю деревья и правда считаю, что у вас очень красивая страна.

Культура труда: белорусы четко выполняют задачи и не боятся задавать вопросы начальству

— В белорусской корпоративной культуре и отношениях есть какие-то особенности, по-вашему?

— Я работала в Таиланде, в Шри-Ланке, в Мьянме — работа в Минске значительно отличается. В частности, отсутствием иерархии. В EPAM можно напрямую обратиться с вопросом к кому угодно, независимо от должности. В Азии все иначе.

В EPAM я привыкла к тому, что, давая задание, ты уверен: его выполнят. Неважно, сколько будет препятствий на пути, но команда работает сообща, пока не преодолеет их. Это подняло мои стандарты. Теперь, приезжая домой, я замечаю, что жду того же от всех, даже в мелочах. Иногда смотрю по сторонам и думаю — это видео или инфографика недостаточно хороши, могло бы быть лучше.

Работая в ИT, каждый день встречаешь людей, которые создают потрясающие вещи, требующие огромных знаний. Иногда это пугает — такие молодые, а уже имеют такие глубокие знания в области программирования. Но нужно не пугаться, а гордиться этим. Многим стоит поучиться у белорусов и Беларуси.

Если ребенок все равно сидит за компьютером, то лучше уж программирование, чем влоги

— Благодаря вам дети с раннего возраста приобщаются к программированию. Как за последнее время изменился возраст, когда ребенок уже может попробовать себя в разработке?

— Всюду нужен баланс и умеренность. Возраст, когда нужно приобщаться к ИT, снижается. Некоторые языки программирования можно начинать учить с шести лет. Иногда лучше провести время за программированием, а не за мультиками, ведь это развивает мышление.

e-kids — программа, которой я горжусь больше всего. Воспринимаю ее как детище, над которым работаем с командой. Мы привлекли детей из SOS-деревни, из детских домов, программа охватила уже четырнадцать стран. Наши сотрудники преподают на волонтерских основах.

В этом году мы провели конференцию по программированию Scratch (среда для обучения детей программированию), которая собрала больше пяти миллионов просмотров. Ведущий конференции Митч Резник, профессор Лаборатории Медиа Массачусетского Технологического Института, имеет большое влияние, 25 миллионов детей из разных стран мира зарегистрированы на его платформе Scratch. Программа была разработана на разных языках, ведь детям куда проще учить программирование на родном языке. Мы не просто учили программированию, но и объясняли, как можно преподавать другие предметы, используя язык Scratch.

Мои дети умеют программировать, но не профессионально. Я ограничиваю время, которое они проводят с компьютером или планшетом, я же мама. Как и все дети, на Шри-Ланке или в Беларуси, они любят смотреть видео на YouTube — иногда бессмысленные. В чем суть видео, на котором ребенок пробует конфеты с перцем и солью и рассказывает, что он чувствует? Но детям нравится смотреть такие ролики во всем мире. В общем, если они сидят за компьютером, пусть лучше программируют.