Геннадий Подольницкий: Если власти нас не услышат – дадим им новый митинг 4 3.10.2017, 15:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Cидеть сложа руки белорусы не будут.

Весенние акции протеста охватили не только нашу столицу, протестную эстафету подхватили регионы. 19 февраля жители Гомеля вышли на площадь Восстания и заявили о своих правах.

Гомельчане были настроены решительно: скандировали лозунги «Уходи!», «Лукашенко и Ермошину в отставку!» Часто звучал лозунг: «Нет декрету номер 3 — Лукашенко уходи!». Люди отмечали, что была первая массовая акция в Гомеле с 2000-х годов.

Чем сегодня живет город над Сожем, какова ситуация с работой и зарплатами, ждать ли новых протестов от рассерженных гомельчан – сайт Сharter97.org спросил у активиста из Гомеля Геннадия Подольницкого:

- Этой весной Гомель стал настоящим лидером протестов. Ваши земляки показали достойный пример того, как нужно давать ответ нынешним властям. Расскажите, какие настроения царят в вашем городе?

- Мы продолжаем делать то, что делали. Завтра с группой людей мы пойдем к председателю гомельского райисполкома Владимиру Дворнику. Если он нас не примет – дадим ему новый митинг. Cидеть сложа руки мы не будем, собираем вокруг себя людей, которых он оставил без корки хлеба, сделал нищими и умудряется с них деньги сдирать.

Продолжаем бороться с беспределом, в райисполкомах и облисполкомах на наши запросы выдают всякие бумажки и ерунду, все, только бы не работать по законам.

Стараемся разбудить гомельчан, к нам примыкают новые люди, которые «очухиваются» после «геббельсовской» пропаганды властей.

- Какова сейчас в Гомеле ситуация с зарплатами. Можно ли в вашем городе где-то трудоустроиться?

- Cитуация ужасная. Лучше и не напоминайте про работу. У нас тяжело даже дворником строится. Тот же самый завод «Гомсельмаш», люди работают, собирают какую-то технику, а она стоит. Сбыта нету. Не знаю, откуда власти «рисуют» те зарплаты, о которых мы слышим. Все стоит разваленное.

Вы сами знаете, что людьми, которых выбросили на улицы, никто у нас не занимается. Никаких пособий не платят. В Европе больше выплачивают на содержание домашних животных.

- Людей выгоняют на улицу, рабочие места не создаются. Податься людям некуда, а действие декрета о «тунеядцах» так и не было приостановлено. Ждать ли нам новых протестов?

- Власти наказывают лидеров протестов, но cами того не ведают, что именно мы сдерживаем людей, чтобы те не начали творить самосуд. Если мы перестанем сдерживать людей – выйдет непоправимое. И это страшно. А власти этого и добиваются. На диалог не идут, сколько раз я им предлагал.

Будем вновь пытаться председателя райисполкома склонить к диалогу, чтобы помог безработным. У нас молодежь, которая получает какое-то образование, сидит за компьютерами и ищет работу. А все бесполезно. Все мы съехать за границу не можем. Поэтому будем бороться за наше общее будущее.