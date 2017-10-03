Эксперимент: Возьмут ли маршрутчики за деньги подозрительную посылку в другой город 17 3.10.2017, 16:10

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Передать посылку в другой город? Можно. Легко и быстро.

Об этом знают сотни людей, которые пользуются популярным нынче способом отправки корреспонденции автобусами и маршрутками. Насколько это законно и безопасно, разбирались журналисты sb.by:

Из точки А в точку Б

- Постоянно бывая в командировках, вижу, насколько востребованы услуги «челноков», в роли которых выступают водители автобусов и маршруток. Иногда при посадке шоферы даже запрещают занимать места в передней части салона — они загружены многочисленными пакетами, коробками, сумками, банками. «Клиенты» подходят на автостанциях и вокзалах — прямо к водительской дверце. Отдают денежку и груз. Цены, как я поняла, все знают — они действуют «по умолчанию». Для небольшой посылки максимум — половина стоимости пассажирского билета.

Что там, в таинственных передачах? Никто не знает. Как никто не даст гарантию, что по дороге из чьей-нибудь посылки не выползет, скажем, змея, не улетучится какой-либо вредный газ или не рассыплется опасный ядохимикат. Что-то может разлиться, что-то — воспламениться… А еще это «что-то», не дай бог, может и взорваться. И определить, кто конкретно передал посылку, вряд ли удастся — водитель больше смотрит на достоинство передаваемой ему банкноты, чем на лицо человека.

Готовим груз-наживку

О совместном рейде со специалистами филиала Транспортной инспекции по Витебской области мы договорились заранее. А пока передо мной задача: приготовить посылку. Такую, которая определенно могла бы вызвать подозрение у тех водителей.

Приходится экспериментировать. Беру коробку из-под обуви. Наливаю бутылку воды и укладываю, со всех сторон подперев бумагой и поролоном. Замечательно — бутылка почти не двигается. Поверх нее трамбую пакет с солью. Имитирую «опасный порошок» и «жидкость». Коробку — в черный полиэтилен. Все это густо обматываю скотчем. Готово! В руках чувствуется, как внутри что-то переливается и пересыпается… То, что надо.

На вид посылочка весьма подозрительна. Заметят ли это «почтальоны»?

Пока едем к автовокзалу, мои старания оценивают специалисты отдела контроля транспортной инспекции Олег Кошельков и Эдуард Константинов. Осмотрев внешний вид и подержав груз в руках, выставляют пять баллов. К автовокзалу близко не подходим — машина служебная, с обозначениями.

Бесплатный сыр — в мышеловке

Пока коллеги по рейду ждут сигнала в машине, я иду на посадочную платформу. Выступать в роли передатчика мне проще — вдруг инспекторов кто-нибудь узнает в лицо?

Везет. В 9.30 по разным маршрутам отправляются сразу несколько автобусов. С озадаченным видом подбегаю к дверце микроавтобуса, где как раз идет посадка на Оршу. Водитель приоткрывает дверцу и сразу бросает взгляд на посылочку. Дело-то привычное. «Передадите?» — «Передам». И протягивает руку. Но меня интересуют еще два вопроса: сколько это будет стоить и когда прибытие в Оршу? Шофер, еще раз глянув на небольшую посылку, успокаивает:

— Рубля три. А прибываю где-то в одиннадцать.

Меня как бы цена устраивает, но время… Делаю вид, что кому-то звоню и консультируюсь: успеет ли человек к этому времени встретить перевозчика? «Человек», похоже, не успевает, и я, все так же «разговаривая» по телефону, отхожу в сторонку.

Дальше, метрах в тридцати, полным ходом идет посадка на Сенно. Автобус забит до отказа. Водитель проверяет у пассажиров билеты. Терпеливо жду, пока освободится. Как только дверь за последним пассажиром захлопывается, открывается водительская: чего хотите? Посылочку передать… Этого шофера тоже вовсе не интересует, что я собираюсь ему всучить. Зато по цене снисходителен:

— Рубль заплатите и ладно. На месте буду в 10.50.

Но меня и это время тоже не устраивает… Уже изрядно засветившись на перроне, вызываю группу поддержки.

Теперь роль передатчика примеряет Олег Кошельков. Первый блин комом — идем к микроавтобусу, где написано: «Витебск — Старое Село». Водитель разочаровывает: он бы, конечно, посылку взял. Вот только едет до Летцев. А там еще порядочно топать до Села… И советует обратиться к его коллегам — нужный рейс будет с минуты на минуту.

Ждать этот рейс не стали — подъехал микроавтобус на Минск. Водитель к подобным просьбам привычен, но пока занят. И нам, и женщине с двумя пакетами в руках машет: подождите! Разговаривает по телефону.

Первой его внимания добивается женщина — ей нужно доехать до перекрестка на Бешенковичи. Можно? Шофер смотрит на салон: свободные места есть, но в кассу не посылает — подождите, мол, решим на месте. Та ждет. А мы тут как тут со своей бандеролью. Нет проблем — доставит в лучшем виде. Около двух часов дня передача будет в Минске. Всего-навсего за 5 рублей.

Конкуренция и здесь

Из четырех водителей общественного транспорта только один отказался взять нашу посылку, да и то из-за того, что маршруты не совпали. Никого не заинтересовало ее содержимое.

Идем к железнодорожному вокзалу — там нас ждет Эдуард Константинов. На стоянке видим, что коммерческая маршрутка «Полоцкий экспресс» с минскими номерами по маршруту Полоцк — Минск добирает пассажиров. Спешим вручить посылку. Та же картина — водитель берет без проблем и даже делает скидку по сравнению с предыдущим перевозчиком. Груз доставят всего за 3 рубля. Как вы догадались, и тут нас опять «не устраивает» время прибытия.

Рейд закончен. Иду к мусорной урне у скамеечки на остановке. Выбрасываю перемотанный скотчем черный сверток. Но потом, уже сидя в машине, вдруг начинаю остерегаться: как бы пассажиры, ожидающие троллейбусы и автобусы, не подняли переполох. Неизвестный бесхозный, хорошо упакованный предмет — есть все поводы насторожиться и сделать звонок на 102… Часа через два звоню в УВД и объясняю ситуацию. Увы, я была слишком наивна — никаких сигналов о подозрительных предметах в этот день не поступало.

Заместитель гендиректора ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Залесский утверждает: рейды по выявлению челноков проводят в организации регулярно, но искоренить подпольный бизнес очень сложно:

— Пытаемся даже по спутниковой навигации отслеживать маршрутки, прибывающие, скажем, из Минска. Но сарафанное радио действует мгновенно, и водители умудряются сбросить нелегальный груз еще по дороге к вокзалу. В ближайшее время активизируем эту работу.