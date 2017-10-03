Мама пропавшего в Беловежской пуще Максима верит, что сын жив 4 3.10.2017, 16:24

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Что нового в поисках Максима Мархалюка.

У Валентины Мархалюк о пропавшем сыне нет никаких новостей — только, говорит, «материнское сердце подсказывает, что он жив», сообщает «Радыё Свабода».

Женщина рассказала, что каждый день к ней приходят психологи МЧС и помогают поддерживать ее моральное состояние. А вот, например, местные и соседи относятся к ее горю по-разному: «Некоторые сочувствуют, приходят поддерживают, а некоторые обвиняют и осуждают. Люди все разные», — говорит она.

Волонтеров в пуще заменил ОМОН

С сегодняшнего дня — 17-го с момента исчезновения ребенка, — как сообщает милиция Гродненщины, к поискам Максима Мархалюка в пуще подключился региональный ОМОН.

Поисковики «Ангела» и волонтеры же покинули пущу. По словам руководителя поисково-спасательного отряда Сергея Ковгана, в них больше нет необходимости: поиски продолжаются, спасатели и подготовленные сотрудники милиции обследуют труднодоступные места и болота — местности, куда волонтерам идти нельзя.