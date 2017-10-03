Анна Хитрик попрощалась с поклонниками большим концертом 3 3.10.2017, 16:34

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Фото Татьяны Менской

Актриса и певица провела в Купаловском театре прощальный концерт.

2 октября в театре Янки Купалы в Минске состоялся большой концерт Анны Хитрик и группы Sounduk. С одной стороны, команда праздновала свой седьмой День рождения, пишет сайт Еврорадио. С другой — прощалась с Анной, которая вместе с мужем и сыном уезжает жить в Израиль. И этот концерт — последний, и не известно, когда будет следующий. Но, сказала певица в недавнем интервью Еврорадио, концерт обязательно будет:

"...Я обязательно приеду на концерт. Обязательно. Не знаю, кому это будет нужно на тот момент, кроме меня и музыкантов. Но, почему нет? Не в смысле, что я приеду "звезда из Израиля". Я прекрасно понимаю, что пройдет время, и вообще никто не будет помнить, кто такая Аня Хитрик... Но я надеюсь, что кто-то будет меня ждать, очень надеюсь..."

Зрителям, которые собирались на концерт "Сундук", было заранее предложено выбрать две любимые песни команды и написать об этом группе. Поэтому выступление состояло из самых любимых композиций публики.

Получился красивый и сильный, эмоциональный и немного грустный трехчасовой концерт-сказка с декорациями и живыми эмоциями. Анна разговаривала на этот раз меньше, чем обычно. Было видно, что она сдерживает слезы.