Как издеваются над белорусскими учителями 24 3.10.2017, 16:56

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Педагогов заставляют собирать вторсырье, продавать билеты и подписываться на газеты.

В редакцию сайта Сharter97.org обратилась читательница, которая рассказала, какие издевательства приходится терпеть белорусским учителям:

- Вчера разговаривала с родственницей, живущей в агрогородке Эсьмоны Белыничского района. Она учительница со стажем, несколько лет до пенсии.

Говорит, что по указанию районного отдела образования весь персонал местной школы заставляют собирать вторсырье: пластиковые и стеклянные бутылки, макулатуру. Именно заставляют, иначе лишат премии. Ей вся родня приносит вторсырье, даже из Могилева дети возят, то что собрали в городе.

Также практикуется принудительная подписка на газеты и принудительная продажа билетов на спектакли Могилевского областного драматического театра.

Всем известно, что это указ отдела образования.

И учителя боятся пикнуть.

Напомним, в 2016 году в Беларуси утверждена подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» Государственной программы «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (постановление Совета министров Республики Беларусь №326 от 21 апреля 2016 года).

Этим же документом определены ежегодные необходимые объемы сбора всех видов вторичных материальных ресурсов до 2020 года по стране и регионам. И, наконец, одна из целей — к 2020 году повторно использовать не менее 25% от образования отходов, а когда-нибудь — и все 99%.