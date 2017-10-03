Гидромет: Завтра будет до +15 градусов 2 3.10.2017, 16:55

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 октября.

В среду будет облачно, с прояснениями. Ночью пройдут дожди, днем на большей части территории - кратковременные дожди.

Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.