закрыть
3 октября 2017, вторник, 18:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гидромет: Завтра будет до +15 градусов

2
  • 3.10.2017, 16:55
  • 1,752
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 октября.

В среду будет облачно, с прояснениями. Ночью пройдут дожди, днем на большей части территории - кратковременные дожди.

Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать