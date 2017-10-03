В Беларуси появится «институт сантехников» 11 3.10.2017, 17:18

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Вопросами ЖКХ займется Национальная академии наук Беларуси.

До конца года при Национальной академии наук может появиться Институт по вопросам ЖКХ, передает БелТА.

«Правительством принято решение о создании при академии наук института, который будет заниматься непосредственно вопросами отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Данный институт, я уверен, к концу года вступит в свои права», — сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Он отметил необходимость глубокого пересмотра и переосмысления подходов к формированию государственной программы «Чистая вода» — модернизации водного сектора для обеспечения потребителей качественной питьевой водой, а также высокой степени очистки сточных вод.

Напомним, что с 1 января 2018 года белорусы будут оплачивать 100% от стоимости услуг ЖКХ.