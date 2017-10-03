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Владимир Непомнящих: Я поддерживаю план Николая Статкевича

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  • 3.10.2017, 17:27
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Владимир Непомнящих
Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский активист поддерживает проведение акций протеста в центре Минска.

Активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Непомнящих получил максимально возможный штраф (50 базовых величин или 1150 руб.) за участие в Акции предупреждения против военных учений «Запад-2017», которая прошла 8 сентября в Минске, сообщил gomelspring.org правозащитник Леонид Судаленко.

Согласно административному протоколу, составленному старшим лейтенантом милиции Советского РОВД Минска Дмитрием Белым, Владимир Непомнящих без соответствующего разрешения Мингорисполкома «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, в ходе которого в составе группы граждан принимал участие в коллективной присяге на верность Беларуси, выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь».

Ранее политику присылали СМС-ку о необходимости явиться в суд Центрального района Минска для рассмотрения административного дела, однако Непомнящих заявил, что никуда не поедет, так как не доверяет судам.

Владимир Непомнящих рассказал, почему он принял участие в Акции предупреждения:

- Я поддерживаю план Статкевича. Мы собрались в центре города, прошлись по проспекту и возложили цветы к памятнику. Не нужно прятаться по кустам, по разным Бангалорам. Мы – народ, мы – власть в этой стране. Не Лукашенко, не Путин – а мы. Акция была видна со всех сторон, ее смотрели в независимых медиа, видели, что белорусы – народ. Видели, что мы против того, чтобы Путин сюда пришел и устроил такой рок-н-ролл как в Украине. Поэтому я отбросил все дела и приехал из Гомеля в Минск.


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