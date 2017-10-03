Саакашвили попросил Украину о политическом убежище

Саакашвили попросил Украину о политическом убежище7
- 3.10.2017, 17:40
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Данное прошение позволяет Саакашвили избежать экстрадиции в Грузию.
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о дополнительной защите, что фактически является прошением о политическом убежище. Об этом корреспонденту Liga.net сообщила пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар.
"Это было прошение о дополнительной защите, которое он (Саакашвили, - прим.) подал еще 11 сентября, сразу после того, как появился в Украине", - сказала Почтар.
По ее словам, данное прошение позволяет Саакашвили избежать экстрадиции.
По словам пресс-секретаря, миграционной службе отводятся сутки на принятие решения по прошению. "Но ответа нам не дали. В пятницу наши юристы подали жалобу на их бездействие во Львовский окружной административный суд", - сообщила она.
Сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "есть обстоятельства", которые мешают экстрадиции экс-чиновника. Луценко считает, что такие обстоятельства существуют, так как Саакашвили после скандального возвращения в Украину подал документы в миграционную службу МВД, "которые, по нашим международным обязательствам, препятствуют экстрадиции".