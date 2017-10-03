Газон минского стадиона «Динамо» будет стоить около 285 тысяч евро 1 3.10.2017, 17:48

Найти исполнителя работ за такие деньги пока не удалось.

Производственное коммунальное унитарное предприятие «Минскзеленстрой» объявило тендер на изготовление и укладку рулонного газона на стадионе «Динамо» в Минске, передает «Еврорадио».

Переговоры по поводу газона должны были пройти 27 сентября, однако этот тендер так и не состоялся. Как сообщается на сайте государственных закупок, на закупку и укладку газона «Минскзеленстрой» готов потратить 653 323 руб 86 коп. (по нынешнему курсу Нацбанка это чуть менее 285 тысяч евро.)

Согласно документам, заявки на тендер подавали две российские фирмы, а также по одной компании из Нидерландов и Австрии. Нидерландская компания оценила свои услуги в 372 тысячи евро, австрийская — в 432 тысячи. Одна из российских компаний запросила за свои услуги 13 858 тыс. российских рублей, вторая — 13 253 тыс. российских рублей.

Все эти заявки были отклонены как не соответствующие конкурсным условиям.