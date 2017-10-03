Медики назвали идеальные продукты для позднего ужина 3.10.2017, 17:59

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Люди давно думают над тем, как же поступать с вечерним приемом пищи.

Специалисты все же не рекомендуют пропускать его, но есть продукты, которые стоит кушать на ужин, а какие не стоит, пишет orthodox.od.ua.

Прежде всего, стоит есть небольшой кусок курицы или нежирной говядины, а также зеленые листовые овощи.

Кроме этого можно съесть кусок рыбы, главной нежирной. Но ни курицу, ни рыбу не стоит жарить, а лучше запечь или потушить. Еще один подходящий продукт на ужин - нежирный творог.

А вот то чего не стоит есть вечером, так это белый хлеб, макароны или картофель. Они сложно перевариваются и очень калорийные. Еще они быстро вызывают чувство голода.