Чиновники-коррупционеры лишили Витебскую область почти $3,5 миллионов 1 3.10.2017, 18:07

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За восемь месяцев этого года в Витебской области зарегистрировали 212 коррупционных преступлений.

Такую информацию озвучили на во время координационного совещание по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора Витебской области Вадима Сущинского. Об этом пишет news.vitebsk.cc.

К ответственности за этот период привлекли 83 должностных лица. Всего по данным правоохранительных органов коррупционеры, на которых возбуждены уголовные дела, причинили материальный ущерб на сумму более 6 500 000 рублей. С учетом их арестованного имущества возместить его удалось на 90,3%.

Вместе с тем не во всех регионах области данная работа организована эффективно: имеют место факты формального подхода, допускаются случаи некачественного проведения доследственных проверок, не всегда обеспечивается должное взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при назначении и проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

Участники координационного совещания пришли к выводу о необходимости выработки дополнительных мер по предотвращению незаконного расходования бюджетных денег, совершенствованию контроля за проведением закупок, обеспечению максимального возмещения причиненного правонарушениями ущерба, а также активизации деятельности комиссий по противодействию коррупции.