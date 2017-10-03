Додон заявил, что мандат президента Молдовы дан ему Богом 4 3.10.2017, 18:11

1,108

Игорь Додон

Фото: RFE/RL

Президент Молдовы заявил, что о божественном происхождении его мандата ему рассказал глава РПЦ.

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova заявил, что президентский мандат был дан ему Богом.

Об этом он говорил в эфире авторской передачи Юрия Рошки Megafon.

"Знаете, Патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: "Господин президент, этот мандат был дан Господом", – подчеркнул Додон.

Социалист Додон победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Его инаугурация прошла 24 декабря. Он неоднократно критиковал ассоциацию с Европейским союзом и выступал за стратегическое партнерство с Россией. В ходе избирательной кампании он также говорил, что Крым принадлежит России.

В августе 2017 года молдавская оппозиционная партия "Действие и солидарность" обратилась в Генпрокуратуру страны, требуя привлечь Додона к уголовной ответственности за государственную измену. В иске говорится, что в нарушение положений конституции и клятвы президента Додон "открыто продвигает интересы" РФ.

21 сентября в парламенте Молдовы начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона.

Партия социалистов, в свою очередь, инициирует референдум за усиление власти Додона.