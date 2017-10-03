Личный врач президента Израиля предупреждал власти Лас-Вегаса о возможном теракте 3.10.2017, 18:41

Доктор Ави Ривкинд является одним из пионеров в области изучения последствий массового террора.

Доктор Ави Ривкинд, возглавляющий отделение шоковой терапии в иерусалимской больнице "Адаса", летом 2014 года посетил Лас-Вегас и был потрясен тем, как плохо защищен от террористов этот международный центр развлечений.

О своих опасениях доктор Ривкинд рассказал на телеканале Channel 8, филиале компании CBS, предупредив жителей: будьте готовы к теракту, пишет во вторник, 3 октября, агентство еврейских новостей JTA (перевод - newsru.co.il).

Ави Ривкинд является одним из пионеров в области изучения последствий массового террора и оказания помощи пострадавшим в терактах. Разработанная им методика была применена американскими властями после теракта в Бостоне.

Ривкинд, который был личным врачом президента Израиля Эзера Вайцмана и лечил главу правительства Ариэля Шарона, пережившего инсульт и впавшего в кому, предлагал свои услуги мэрии Лас-Вегаса, однако те не откликнулись на его предложение.

"У вас масса казино и других заведений, сюда приезжают люди со всего мира. Не хочу подавать плохих идей, но вы должны быть готовы к масштабным терактам – это лишь вопрос времени", – цитирует издание слова израильского врача, с которыми тот обратился к жителям Лас-Вегаса.

Ривкинд долгое время жил и работал в Лос-Анджелесе и Балтиморе, и хорошо знаком с ситуацией в американских мегаполисах, однако обстановка в этих городах не вызвала о него опасений, говорится в данной статье.