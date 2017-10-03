Умных не надо 5 Александр Минкин, mk.ru

3.10.2017, 19:14

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Александр Минкин

Трудно поверить, что 14 процентов взрослого населения РФ - удивительные идиоты.

Подростки и прочий молодняк то сосиски жарят на Вечном огне, то мочатся на памятник Неизвестному солдату, то вымажут обелиск какой-нибудь дрянью. Это они не со зла. На могиле своих родных они ведут себя иначе. Значит, миллионы павших за Родину — для них чужие, просто свалка каких-то костей.

Если вас возмущает кощунство, то спросите сами себя: откуда этот молодняк — из Америки? с Марса? Ведь о Великой Отечественной говорят так много… Про миллионы невинно уничтоженных почти не говорят.

...Трудно поверить, что 14 процентов взрослого населения России (60 лет и старше) — удивительные идиоты. Но вот свежий опрос ВЦИОМ: «Известно ли вам, что в СССР в 30–40‑х годах XX века были репрессии по политическим мотивам, или вы слышите об этом в первый раз?»

13 процентов граждан нашей страны в возрасте 60 и старше сказали, что слышат впервые. Еще 1% «затруднился».

Что касается молодых (18–24 года), то впервые услышали о репрессиях 46% — почти половина.

Значит, те 86 процентов взрослых, которые знают о репрессиях, почему-то не рассказали детям и внукам. Не сочли нужным. (В возрасте старше 45 о репрессиях знают 84 процента.)

В руках этих знающих, в руках людей от 45 и старше, находится всё: школа, университет, радио, телевидение, газеты и вся высшая власть, какая только есть.

Если бы власть находилась в руках тех удивительных идиотов, которые о репрессиях не слышали, пока их не спросил ВЦИОМ, — удивляться невежеству молодых было бы странно. Но власть у тех, кто совершенно точно знает о репрессиях. Знает, но рассказывать не хочет. Не считает нужным.

Опрос ВЦИОМа очень нагляден.

В руках молодых самая современная электроника. Вокруг них — век информации. Если они не знают — значит, так выстроена информационная политика.

О числе жертв репрессий представления столь же фантастические. 25% — четверть взрослого населения — ответили, что от террора пострадали десятки тысяч людей и менее. 2–3% опрошенных считают, что пострадали всего лишь сотни.

Если бы речь шла о зарплате — никто бы не перепутал сотни рублей с миллионами.

...Сто лет назад Александр Блок написал:

Рожденные в года глухие

Пути не помнят своего.

Мы — дети страшных лет России —

Забыть не в силах ничего.

Получается, по улицам ходит население, рождённое в года глухие. За глухими обычно наступают страшные.

Александр Минкин, mk.ru