Фотофакт: Как выглядят обеды в белорусских больницах 51 3.10.2017, 19:30

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Далеко не всем пришлись по душе обеды в наших больницах.

Лежать в больнице — дело не из приятных. Прием пищи (вроде бы так это называется на официальном языке) — редкая радость и событие, которое уступает по важности лишь посещению родных и друзей. Многим даже очень нравится больничная еда: вязкие каши, четверти помидоров, аппетитные волны на пюре. А вот Алексей расстроился, пишет «Онлайнер».

Пока молодой отец находится за границей, его жена с дочкой, которой немногим более года, попали в столичную детскую больницу: у ребенка бронхит.

— И вот чем кормят на ужин, — прислал нам фото Алексей. — Говорят, «это просто мясо такое». Но, видимо, думают, что детский организм уже настолько силен, что справится с сырым мясом, или так иммунитет проверяют. Из палат детям и по возможности родителям выходить запрещается. Конечно же, жена, как и соседка по палате, это пиршество отдали назад. Но взамен ничего не предложили. Получается, и родители и дети до утра голодные. Печально.

Котлета medium rare? Тартар? Свекла в мясе? Мы попросили вас прислать фото своих больничных сетов.

— Полгода назад в детской инфекционке все ок, — пишет Мой Май. — Не сказать чтоб пальчики оближешь, но процентов 80 съедалось без грусти. В первом роддоме печальнее как-то было, но есть можно. Вообще, в принципе, хорошее впечатление оставалось от каждого случая пребывания в столичных медучреждениях: персонал, свежесть ремонта, организация — если золотых горшков с красными дорожками не ждать, весьма достойно! Жаль, что это только в Минске, судя по всему.

P. S. Свежих овощей и фруктов только ох как не хватало, если вы понимаете, о чем я.

Вот обед из 4-й столичной больницы от Маргариты.

А вот, кстати, завтрак оттуда же.

— Ужин в детской инфекционной, все достойного качества (в еде мы не привередливы), плюс к этому на выбор кисель или кефир. Порции большие, ребенку хватает, даже остается. Со вкусом все хорошо, — пишет Екатерина.

— Коклетто из хлеба и тряпок с рисовой размазней и вода с той же хлебной котлетой, оставшейся с предыдущего дня. Инфекционка на Кропоткина. Март 2017, — сообщение от Светы.

Дарья радовалась еде из детской инфекционки на Якубовского.

— Ризотто и паста.

— Шикарнейшие завтраки там же. Если опустить внешний вид и не есть каши и макароны, то все остальное более или менее!

— Обед в 3-м роддоме, вполне себе съедобно, — сообщает Юлия.

А вот еще один роддом — Орша.

— Пшенная каша и бутерброд с маслом и кусочком сыра, — сообщила Юлия.