Правозащитница: Такого в работе судов я еще не встречала! 7 3.10.2017, 19:35

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Тамара Сергей

Тамара Сергей рассказала о том, как «потерялось» дело участниц акции против беззакония в суде.

12 и 13 сентября Тамару Сергей, Любовь Санкевич и Валентину Коваленко заочно осудили за участие в акции протеста простив беззакония в суде. Напомним, что 16 августа недовольные работой правоохранительной системы женщины вышли в центр Минска. В руках протестующие держали плакат с надписью «Старшыню Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь Валянціна Сукало – у адстаўку», пишет «Салiдарнасць».

В суд они не явились, сославшись на ненадлежащее оформление милицейских протоколов.

— 12 сентября судья Виктория Шабуня в суде Центрального района Минска привлекла меня к административной ответственности по ст. 23.34 КоАП, — рассказала Тамара Сергей. — И назначила мне наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (690 рублей).

По словам правозащитницы, такое же наказание было назначено судьей того же суда Иваном Костяном и Валентине Коваленко.

3 октября Сергей и Коваленко пришли в суд Центрального района ознакомиться со своими делами, решение по которым еще не вступило в силу. По словам собеседницы «Салідарнасці», сотрудница канцелярии по административным делам не смогла найти их дела, и в итоге отправила посетительниц к судьям.

— Помощник судьи Костяна также не знал, где наши дела. Мы пошли на прием к председателю суда Юрию Лебедю и от него узнали, что наши дела истребовали в Минский городской суд.

Как рассказала Тамара Сергей, председатель суда не смог внятно ответить на основании чего дела были переданы в другой суд.

— Дела, решения по которым не вступили в силу, должны оставаться в том же суде, где они рассматривались. Если и был какой-то запрос на перевод, то его нужно оформлять официально. И тогда нам в канцелярии сразу бы об этом рассказали. Пока же я делаю вывод, что меня и Коваленко привлекли к ответственности, в то время как дел наших нет. Такого в работе судов я еще не встречала.

4 октября Тамара Сергей собирается встретиться с начальником главного управления по обращениям граждан и юридических лиц администрации Лукашенко Григорием Шлыком.