Литовский грибник заблудился в белорусском лесу 6 3.10.2017, 19:58

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Мужчина собирал грибы и оказался на территории Беларуси.

В субботу, 30 сентября, житель литовского Гудиляя собирал грибы и незаконно перешёл литовско-белорусскую границу. В Вороновском районе литовца задержали лидские пограничники, сообщает vgr.by.

Мужчина объяснил, что собирал грибы и заблудился.

Нарушителю вынесли предупреждение с запретом въезда в Беларусь сроком на год и передали литовским пограничникам, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.