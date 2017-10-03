Пять лет назад БАТЭ устроил Грюнвальд для «Баварии» 3.10.2017, 20:18

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2 октября 2012 года футболисты белорусского клуба сотворили чудо.

2 октября 2012 года БАТЭ на стадионе «Динамо», который тогда еще не был закрыт на многолетнюю изнурительную реконструкцию, принимал «Баварию». Это был второй тур Лиги чемпионов. В первом команда Виктора Гончаренко неожиданно прихлопнула на выезде «Лилль» (3:1), но сюрпризы на этом не закончились, вспоминает «Трибуна».

Белорусы в успех своего чемпиона если и верили, то не очень активно. Арена не дотянула до аншлага, хотя и собрала приличные 24 636 зрителей. «Бавария» прилетела в Минск, имея серию из девяти побед на старте сезона, в том числе над Дортмундом в Суперкубке Германии. БАТЭ мало походил на того, кто сумеет повергнуть гиганта, но именно это и случилось.

Гончаренко выставил оптимальный состав. Глеб тогда еще был нужен клубу, а не просился обратно. Олехнович не был гоним, а Павлов приносил пользу. Симич, Филипенко, Горбунов и Бордачев находились в статусе лотов, а не совершенных сделок. Брессан и Мозолевский начали игру в запасе.

У Юппа Хайнкеса ввиду травм Роббена, Гомеса и Алабы было чуть больше проблем. Впрочем, как проблем. Состав мюнхенцев все равно внушал.

Борисовчане открыли счет на 23-й минуте. Александр Володько намеревался ударить, но киксанул и сделал неожиданный для защиты пас на Павлова.

На 78-й минуте у БАТЭ прошла стеночка на входе в штрафную «Баварии». Родионов смачно вмазал – и Нойер не спас.

Уже в добавленное время Рибери всех напугал, а еще раньше попал в перекладину.

Но затем Мозолевский с Брессаном всех успокоили.

Впрочем, нет, не успокоили, а привели в эйфорию Беларусь и заставили остальную Европу поверить в белорусское мини-чудо. Да, немцы больше владели мячом (37 на 63 процента), чаще били в створ (6:10), но победили не они. «Мы родились под счастливой звездой», – говорил Гончаренко. Юпп Хайнкес признавал заслуги соперника и сетовал на невезения, а также называл Горбунова героем встречи.

Ниже – немного фото с той игры.

Это была последняя победа БАТЭ в той Лиге чемпионов и вообще последние очки, набранные в том розыгрыше. Два поражения от «Валенсии» (0:3, 2:4), удавшиеся реванши «Лилля» (0:2) и «Баварии» (1:4) – финиш получился смазанным, но это не помешало борисочанам выйти в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе. Там их ждал «Фенербахче», который благодаря единственному голу в двух матчах и пробился в следующий раунд.

«Бавария» тогда Лигу чемпионов выиграла. Помимо белорусов обыграть мюнхенцев в 1/8 финала смог «Арсенал», но для выхода в четвертьфинал «канонирам» того успеха не хватило. И «Ювентус», и «Барселона» проиграли «Баварии» по два матча. А в финале не устояла «Боруссия» с Юргеном Клоппом.