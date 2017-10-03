Адвокаты Улюкаева: Содержимое корзинки с колбасой уничтожили 3.10.2017, 20:24

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Алексей Улюкаев

Колбасу из «корзины Сечина» уничтожили по просьбе следователей.

Колбаса из корзины, которая упоминалась в расшифровке переговоров главы «Роснефти» с экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым, зачитанной 5 сентября в суде, был уничтожена по решению Басманного суда Москвы. Об этом ВВС сообщила адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

По ее словам, на уничтожении настаивало следствие, и суд удовлетворил это ходатайство. Бурковская уточнила, что решение суда было принято 17 мая 2017 года. «Колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся», — рассказала адвокат. Она добавила, что судьба самой корзинки и вина, которое также было в корзинке, ей неизвестна.

«Корзина с мясными изделиями действительно была среди вещественных доказательств. Но так как это скоропортящийся продукт, все ее содержимое было уничтожено. Сама же корзина в вещдоках осталась, мы ее увидим, когда ее представят для обозрения суду», — рассказал «Интерфаксу» другой адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Фото: предоставлено одним из получателей подарка газете «Ведомости»

Корзинка с колбасой была упомянута в обнародованной 5 сентября на суде записи прослушки разговоров Сечина и Улюкаева во время их встречи в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года. За этой встречей последовало задержание Улюкаева по обвинению в получении взятки.

Одна из последних фраз главы «Роснефти», с которой тот обращается к Улюкаеву за несколько минут до его задержания, гласит: «Корзиночку забирай».

Еще в 2015 году журнал Forbes писал, что глава «Роснефти» часто угощает своих друзей и деловых партнеров колбасой, сделанной из мяса убитых им на охоте животных — оленей, лосей, кабанов и т.д. На следующий день после оглашения в суде записи разговора Сечина и Улюкаева газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзины с колбасой, на которой можно разглядеть фирменный ярлык «От Иваныча». Издание утверждало, что такая корзинка является традиционным подарком главы «Роснефти» Игоря Ивановича Сечина его друзьям и деловым партнерам. Источник РБК, знакомый с Сечиным, тогда же подтвердил, что тот дарит такую колбасу «От Иваныча» партнерам и друзьям. Вино в корзинке отечественного производства, пояснил один из получателей такого подарка.