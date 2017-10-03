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Андрей Стрижак: «Дело профсоюзов» - это месть за нашу активную позицию

  • 3.10.2017, 21:02

Во время весенних «акций тунеядцев» профсоюз РЭП оказал юридическую помощь тысячам человек.

Профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП) занимается защитой прав рабочих. «Радыё Свабода» показывает деятельность профсоюза РЭП за один год в цифрах:

- Более 1000 бесплатных юридических консультаций;

- Около 100 кассационных жалоб в суды различных инстанций и прокуратуру;

- Около 400 жалоб в структуры власти и нанимателям;

- Около 30 выигранных судов;

- Более 90 000 рублей, возвращенных членам профсоюза;

- Более 55 000 подписей за отмену «тунеядского» декрета;

- Более 30 активистов отсидели на сутках за участие в акциях социального протеста;

Комитет государственного контроля возбудил уголовное дело «по фактам уклонения от уплаты налогов» Игорем Комликом.

Во время весенних «акций тунеядцев» РЭП оказал юридическую помощь тысячам человек.

«Дело профсоюзов»- это месть за нашу активную позицию по отстаиванию прав людей. Я приветствую освобождение Игоря Комлика из-под стражи, но этого недостаточно - «дело профсоюзов» должно быть закрыто», - говорит Андрей Стрижак.


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