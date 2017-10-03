Нацбанк: Реальный сектор загрустил, депрессия в строительстве углубляется 1 3.10.2017, 20:41

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Самые пессимистичные настроения луканомики сохраняются в строительстве.

Национальный банк Беларуси опубликовал сентябрьский обзор экономической конъюнктуры, с индексами экономических настроений для каждого из четырех обследуемых видов экономической деятельности: промышленности, строительства, торговли и транспорта, передает tut.by.

Сводный индекс экономических настроений, рассчитанный на основе оптимизма в промышленности, строительстве, торговле и транспорте, в сентябре оказался на уровне 2,6% против 4,5% в августе, 4,3% в июле и 8,7% в июне нынешнего года. Ухудшение во многом связано с сезонным фактором — с учетом сезонной корректировки итог сентября — минус 0,3% против минус 2,5% в августе.

Самые оптимистичные ощущения и ожидания регулятор отметил в промышленности. Индекс, который учитывает несколько ключевых параметров (изменение физического объема заказов на внутреннем и внешнем рынках, объем складских запасов, ожидания изменения объемов производства), в сентябре оказался на уровне 7,3% (если учитывать сезонный фактор — 4%) против 8,8% в августе, а в июне достигал двузначного значения. За период 2005—2017 годов минимальное значение этого индекса составляло минус 23,4%, пиком оптимизма было 23,2%.

Самые пессимистичные настроения сохраняются в строительстве. Индекс экономических настроений по отрасли в сентябре оказался на уровне минус 17,9%, ухудшаясь из месяца в месяц даже в разгар строительного сезона (с учетом сезонного сглаживания индекс составил минус 20,6%). При оценке настроений строителей учитывают изменения физического объема договоров подряда в стране и за ее пределами, а также ожидание изменения численности занятых. По всем этим пунктам опрошенные были пессимистичны, причем за последний месяц негативные ожидания усилились по всем позициям, кроме заказов за пределами страны.

Индекс экономических настроений торговли в сентябре составил 7,7%, а с учетом сезонного фактора — 3,3% (месяц назад было 0,9%). При расчете этого индекса учитывают изменение физического объема не проданных более трех месяцев товаров, изменение физического объема товарооборота, а также ожидание изменения объемов продаж.