Как устроены школы в разных странах мира 1 3.10.2017, 20:51

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В каждой стране свое представление об идеальном учебном процессе.

AdMe.ru узнал, как все устроено в школах в 10 разных странах мира.

1. Франция

Учебный год: Сентябрь — июль

Длительность урока: В зависимости от предмета (от 55 минут до 2 часов)

Длительность учебной недели: 5 дней (среда — короткий день)

Экзамены: Есть

Домашние задания: Есть

Отличительная особенность: Здесь часто можно встретить второгодников и детей, «перепрыгнувших» через класс, поэтому смешанные классы не редкость. Помимо обычных перемен в школе есть двухчасовой перерыв на обед: дети могут вернуться домой и пообедать с семьей. Пользоваться телефонами в школе строго запрещено, а перемены в обязательном порядке дети проводят на улице.

2. Япония

Учебный год: Апрель — март

Длительность урока: 45 минут (начальные классы), 50 минут (средние и старшие)

Длительность учебной недели: 6 дней

Экзамены: Несколько раз в год

Домашние задания: Нет (в начальной школе), очень много (в средней и в старшей школах)

Отличительная особенность: Уроки начинаются в 8:30 и продолжаются до самого вечера. Большинство детей ходит еще и в дополнительные учебные заведения (дзюку); считается нормальным заниматься дополнительно и по воскресеньям. Каникулы (с 20 июля до 1 сентября, с 26 декабря до 7 января и с 25 марта до 1 апреля) для японцев — это время, когда можно основательно... заняться учебой.

3. Израиль

Учебный год: Сентябрь — июнь

Длительность урока: Практикуют сдвоенные уроки — 90 минут

Длительность учебной недели: 6 дней

Экзамены: Есть

Домашние задания: Нет (с 1 по 6 класс)

Отличительная особенность: В школах промежуточного уровня начинается деление школьников на группы по успеваемости и способностям. Детей готовят к средней школе, требования к их успеваемости вырастают. В зависимости от способностей учащихся предметы в группах преподаются на разных уровнях.

4. Китай

Учебный год: Сентябрь — июль

Длительность урока: 40 минут

Длительность учебной недели: 6 дней

Экзамены: Есть

Домашние задания: Есть

Отличительная особенность: Утро в школе начинается с зарядки, после 3-го урока — зарядка для глаз. Около 14:00 еще одна зарядка — дневная, с активными движениями. Может, именно поэтому единая школьная форма представляет собой спортивный костюм.

5. Индия

Учебный год: Июль — май

Длительность урока: 35 минут

Длительность учебной недели: 6 дней

Экзамены: Есть

Домашние задания: Есть

Отличительные особенности: В Индии родители школьников очень переживают за результаты экзаменов своих детей. Наличие аттестата открывает большие возможности в жизни. Поэтому часто можно стать свидетелем того, как взрослые карабкаются по оконным решеткам на верхние этажи школы, чтобы подсказать своим детям правильные ответы на экзамене.

6. Австралия

Учебный год: Январь — декабрь

Длительность урока: На усмотрение учителя

Длительность учебной недели: 5 дней в неделю

Экзамены: С 3 класса каждый второй год

Домашние задания: Есть

Отличительная особенность: Учебный год делится на 4 четверти и прерывается на пасхальные (2 недели в апреле) каникулы, зимние (2 недели в июле), весенние (2 недели в сентябре) и летние (декабрь — январь). Классный руководитель меняется каждый год, и детей так же ежегодно «перемешивают».

7. Канада

Учебный год: Сентябрь — июнь

Длительность учебной недели: 5 дней (пятница — короткий день)

Экзамены: Есть, как и регулярные тесты, и контрольные работы

Домашние задания: Необязательны

Длительность урока: 85 минут

Отличительная особенность: Учебный день начинается в 8:15, но это не обязательное время для всех. С 8:15 до 8:45 — время для индивидуального общения с учителем, когда можно задать вопросы или обсудить проблемы. Если проблем и вопросов нет, то можно поспать подольше.

8. Испания

Учебный год: Сентябрь — июнь

Длительность урока: 45 минут

Длительность учебной недели: 5 дней

Экзамены: Есть

Домашние задания: Нет

Отличительная особенность: В школе преподают 2 языка: английский и второй официальный язык в зависимости от региона (Каталония, Валенсия, Галисия, Страна Басков). Чтобы иностранный язык усваивался лучше, существуют отдельные предметы полностью на этом языке. Например, кроме самого урока английского есть еще «ручной труд» на английском, кроме урока каталонского языка есть еще предмет на каталонском — «окружающий мир».

9. Финляндия

Учебный год: Август — май

Длительность урока: На усмотрение преподавателя

Длительность учебной недели: 5 дней

Экзамены: Нет

Домашние задания: Почти нет

Отличительная особенность: К 2020 году планируется отказаться от уроков в привычном понимании. Учебный день перестанут делить на уроки, их заменят единым предметом на усмотрение учителя, который сможет комбинировать науки. Например: экологию можно объединить с экономикой и политикой. 1 занятие будет длиться около 3 часов с небольшими перерывами, чтобы максимально вовлечь в процесс ученика.

10. Италия

Учебный год: Каждый год меняется в зависимости от погоды и региона

Длительность учебной недели: 5 дней

Экзамены: Есть

Домашние задания: Нет

Длительность урока: 50–55 минут

Отличительная особенность: Дети обязательно меняют школу 2 раза — после начальной школы они переходят в среднюю, которая опять начинается с 1 класса. Меняется все — здание, учителя и одноклассники. Вместо выпускных устраивается «ужин с профессорами». Весь класс организовывает ужин в хорошем ресторане, приглашают профессоров. Платят за такой ужин полностью ученики, эти деньги не положено просить у родителей (цель — показать, что дети уже взрослые).

Бонус: новый взгляд на систему образования

Колледж Орестад в Копенгагене — настоящее произведение современного искусства как изнутри, так и снаружи. Аудитории школы отделены весьма условно — все 5 этажей связаны единым открытым пространством, позволяющим видеть происходящее буквально сверху донизу. Вместо аудиторий — зоны, разные по площади, звукоизоляции и освещению. Так учителя и ученики могут выбрать наиболее подходящие и комфортные условия для определенного предмета.