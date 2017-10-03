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Власти Ирака предложили курдам совместное управление спорными районами

  • 3.10.2017, 21:13
Хайдер аль-Абади

Премьер-министр Ирака предложил властям Иракского Курдистана ввести совместную администрацию на спорных территориях.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади предложил властям Иракского Курдистана ввести совместную администрацию на спорных территориях, в том числе и в Киркуке.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

При этом аль-Абади поставил условие, что курды должны признать «высший авторитет» Багдада при заключении соглашения.

Речь идет о спорных районах на границе непризнанного Иракского Курдистана и Ирака со смешанным населением. Особое значение имеет район Киркука, где находятся крупные нефтяные запасы. С 2014 года он контролируется силами курдского ополчения пешмерга. 27 сентября парламент Ирака предложил аль-Абади провести военную операцию, чтобы взять спорные территории под контроль Багдада.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум, по итогам которого большинство жителей региона проголосовало за создание независимого государства. Ни одно из государств не признало результаты голосования. Свой протест против референдума высказали Ирак, Турция и Иран, где также существуют крупные курдские общины. Вскоре после объявления результатов референдума официальный Багдад прекратил авиасообщение с Эрбилем, столицей Иракского Курдистана. Граница региона с Турцией была перекрыта.


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