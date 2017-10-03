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SEHA-лига: БГК обыграл хорватский «Нексе»

  • 3.10.2017, 21:35

Брестчане победили хорватов со счетом 35:23.

БГК имени Мешкова нанес поражение хорватскому «Нексе» в домашнем матче регулярного сезона SEHA-лиги - 35:23, передает «Прессбол».

БГК имени Мешкова — Нексе — 35:23 (14:13)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко, Кулак, Шкуринский, Юринок, Никуленков, Наумук, Шумак, Вукич, Проданович, Горак, Миятович, Игропуло, Сельвесюк, Джорджич, Астрашапкин.

Нексе: Лелич, Пилипович; Сипич, Концул, Лебан, Этер, Зрнич, Мрденович, Баришич Яман, Манчи Мичевич, Сршен, Бувинич, Еленич, Ротим, Лаврич, Томич.

Таблица: Вардар — 12 очков (4 игры), БГК — 9 (5), Загреб — 7 (4), Целе — 7 (4), Татран — 6 (4), Металург — 6 (4), Горенье — 4 (4), Нексе — 4 (5), Динамо Панчево — 3 (4), Войводина — 3 (4).


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