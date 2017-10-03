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Фотофакт: Владимир Мулявин носил майку с «Погоней» в 80-х

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  • 3.10.2017, 22:05
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Лидер «Песняров» в майке с гербом Беларуси ездил и в Россию.

Лидер ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин носил майку с Погоней.

Как сообщает аккаунт твиттера «Герб Пагоня», фото сделано в Свердловске в начале 1980-х.


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