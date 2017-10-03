Фотофакт: Владимир Мулявин носил майку с «Погоней» в 80-х

Фотофакт: Владимир Мулявин носил майку с «Погоней» в 80-х3
- 3.10.2017, 22:05
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Лидер «Песняров» в майке с гербом Беларуси ездил и в Россию.
Лидер ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин носил майку с Погоней.
Как сообщает аккаунт твиттера «Герб Пагоня», фото сделано в Свердловске в начале 1980-х.
Лідар ансамблю Песьняры Ўладзімір Мулявін насіў цішотку з Пагоняй, калі гэта шчэ не было мэйнстрымам 👍— Герб Пагоня (@hierb_pahonia) 3 October 2017
СССР, г.Сьвярдлоўск, пачатак 1980-х. pic.twitter.com/kTVCC6Qroy