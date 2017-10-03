Фотофакт: Владимир Мулявин носил майку с «Погоней» в 80-х 3 3.10.2017, 22:05

4,199

Лидер «Песняров» в майке с гербом Беларуси ездил и в Россию.

Лидер ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин носил майку с Погоней.

Как сообщает аккаунт твиттера «Герб Пагоня», фото сделано в Свердловске в начале 1980-х.