Канада намерена принять «акт Магнитского» 1 3.10.2017, 22:23

В парламенте Канады призывают расширить антироссийские санкции.

Канаде следует принять "акт Магнитского", который позволит налагать санкции на нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру, в том числе – в России.

Об этом во время представления законопроекта в федеральном парламенте Канады заявил его автор, депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, сообщает «Укринформ».

По его словам, Канада постоянно выступает против нарушений прав человека по всему миру, но не всегда предпринимает конкретные шаги для наказания виновных. "Канада всегда много говорит, но не всегда воплощает свои слова в реальность. Данный закон даст возможность изменить это", - сказал Безан.

Он раскритиковал политику примирения агрессора, которую Канада определенное время применяла относительно президента РФ Владимира Путина. "Канаду всегда рассматривали как страну, которая выступает за права человека и пытается помешать иностранным коррупционерам, однако очень часто мы занимались замирением. Это происходило во времена предыдущего главы МИД Стефана Диона, который пытался замирить Владимира Путина. Этого делать нельзя", - отметил депутат.

Безан отметил, что "акт Магнитского" даст Канаде возможность привлекать к ответственности иностранцев-коррупционеров. "Всем членам парламента нужно поддержать этот законопроект, чтобы удостовериться, что Канада имеет средства для односторонних действий против коррумпированных чиновников-иностранцев, нарушающих права человека", - подытожил он.

Как известно, российский адвокат Сергей Магнитский погиб в России 16 ноября 2009 года, находясь под арестом, после разоблачения коррупционных злодеяний высшего руководства государства. США еще в 2012 году ввели санкции против российских чиновников, которых подозревают в нарушении прав человека. Позже подобный закон принял Европарламент, Эстония и Великобритания. Однако бывший министр иностранных дел Канады Стефан Дион неоднократно заявлял, что действующего законодательства Канады достаточно для наложения запрещения на въезд в страну нежелательным лицам, поэтому потребности в новых законах нет. Все же верхняя палата парламента Канады приняла соответствующий законопроект и в настоящее время он проходит окончательное утверждение в нижней. Ожидается, что закон вступит в силу уже в этом месяце.