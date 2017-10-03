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Белорус признан лучшим игроком чемпионата Украины

  • 3.10.2017, 22:45

Лучшим футболистом украинского первенства по итогам сентября стал Александр Гутор.

Премьер-лига объявила лучшего игрока по итогам сентября. Награда досталась голкиперу «Черноморца» Александру Гутору.

В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в сентябре: 8-й тур – Виктор Цыганков («Динамо»), 9-й тур – Александр Гутор («Черноморец»), 10-й тур – Александр Бандура («Верес»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение сентябрських туров и заслужили право принять участие в голосовании: Факундо Феррейра («Шахтер»), Сергей Старенький («Александрия»), Руслан Фомин («Мариуполь»), Сергей Сидорчук («Динамо») и Сергей Борзенко («Верес»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в сентябре.

Всего в голосовании приняло участие около 1500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:


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