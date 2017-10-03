Король Испании впервые высказался по референдуму в Каталонии 1 3.10.2017, 22:55

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Филипп VI выступил с обращением к нации.

После массовых протестов в Каталонии и референдума о независимости этого региона от Мадрида король Испании выступил с обращением к нации, впервые высказав свою точку зрения по этому вопросу. В телеобращении во вторник, 3 октября, Филипп VI указал на необходимость защищать установленный конституцией порядок, передает "Немецкая волна".

В настоящее время Испания находится в "крайне тяжелой ситуации", отметил он, назвав каталонский референдум противозаконным и недемократическим. Власти в Барселоне своими безответственными действиями намеренно преступили закон, поставив под угрозу "экономическую и социальную стабильность" Каталонии и все Испании, считает монарх.

По словам Филиппа VI, он твердо привержен конституционному порядку и единству Испании. Одновременно король выразил уверенность, что Испания сумеет преодолеть "тяжелые времена".

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид накануне голосования объявил, что он противоречит конституции страны. В день плебисцита полицейские закрывали избирательные участки и изымали урны и бюллетени. В разных частях Каталонии прошли акции протеста, полиция применяла дубинки и резиновые пули.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что службы правопорядка "исполняли свой долг". Ответственность за беспорядки и насильственные действия он возложил на правительство автономии. В свою очередь Карлес Пучдемон полагает, что полиция "беспорядочно" применяла силу против демонстрантов. Согласно данным министерства здравоохранения Каталонии, по результатам событий 1 октября почти 900 человек пострадали, четверо были госпитализированы. 3 октября в Каталонии прошла всеобщая забастовка против полицейского произвола. В Барселоне были закрыты почти все школы, магазины и кафе. На дорогах, заблокированных демонстрантами, образовались автомобильные заторы.