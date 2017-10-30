Аэропорт Бремена закрыли из-за частного самолета из России 1 30.10.2017, 7:35

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Самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Бремен был несколько часов закрыт вечером в воскресенье, 29 октября, после инцидента с зарегистрированным в России частным легкомоторным . Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, передает dw.com.

При посадке в 18.26 по местному времени (20.26 Минск) машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы и остановилась лишь в 15 метрах от асфальтированного покрытия. Никто из трех членов экипажа, обслуживавших Citation Bravo, не пострадал. Пассажиров на борту не было.

На протяжении нескольких часов после ЧП на месте происшествия работали сотрудники базирующегося в Брауншвейге Федерального ведомства по расследованию авиационных происшествий Германии (BFU). Все это время диспетчеры перенаправляли прибывавшие воздушные суда в другие аэропорты. Были отменены вылеты в Стамбул, Штутгарт и Париж.

В ночь на понедельник, в 01.00 по местному времени (03.00 мск) воздушная гавань вновь возобновила работу.