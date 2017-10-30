Сын Хрущева рассказал о секрете отношений между СССР и США 30.10.2017, 7:58

Сергей Хрущев

СССР при Хрущеве действовал как «мировой жандарм», но за этим скрывалось нечто иное.

Младший сын Никиты Хрущева 82-летний доктор технических наук Сергей Хрущев, с 1991 года проживающий в США, выступил в субботу в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса (штат Невада). Хрущев-младший описал отношения между Москвой и Вашингтоном за последние 100 лет, пишет местная газета The Las Vegas Sun (перевод – tass.ru).

Сын советского лидера выступил перед аудиторией из 200 человек с 1,5-часовой лекцией о российско-американских отношениях. По словам Хрущева, адресованная Западу знаменитая фраза его отца «Мы вас похороним» являлась лишь попыткой скрыть истинные слабости СССР. Россия никогда не была, в том числе сегодня, «даже близка» по мощи к силе объединенного Запада, считает Хрущев. По его мнению, в период холодной войны США действовали «как мировой жандарм», а СССР стремился «не показывать испуг и слабость».

Та же тенденция, утверждал Хрущев, проявилась во время Карибского кризиса 1962 года, а также в отказе его отца от предложения Джона Кеннеди отправить совместную миссию на Луну: советский лидер боялся, что американская сторона узнает о недостатках космической программы СССР. «Действительно, мой отец боялся, что это продемонстрирует то, насколько мы слабы», — рассказал Сергей Хрущев.

Окончание холодной войны показало «разницу культур и ценностей» между СССР и США, уверен Хрущев. В то время как Михаил Горбачев надеялся на установление «дружеских и союзнических» отношений с Вашингтоном, Рональд Рейган считал, что США «выиграли войну». Построение демократии в постсоветской России у Хрущева вызывает вопросы. «Основой для демократии является верховенство права. Есть много вопросов к тому, насколько оно поддерживается сейчас в России», — сказал он.

На взгляд сына советского лидера, секретом мирного сосуществования России и США является взаимная демонстрация уважения и благопристойности. «Мы не можем быть мировым жандармом и наказывать всех, кто нам не нравится. Мы должны учиться тому, как привлечь на свою сторону как можно больше стран», — подытожил Сергей Хрущев.

Сын Хрущева Сергей сопровождал своего отца в поездке по США в 1959 году. Сейчас он постоянно проживает в США и читает лекции в одном из американских университетов. Проживает в США с 1991 года, американское гражданство Сергей Хрущев получил в 1999 году.