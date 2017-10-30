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Министр Карпенко: В образовании не должна формироваться «некая элитарность»

  • 30.10.2017, 7:59
Игорь Карпенко

Министр-коммунист попытался объяснить смысл проводимой им «гимназической реформы».

Министр образования Игорь Карпенко, бывший председатель Коммунистической партии Беларуси, в эфире ОНТ попытался объяснить смысл реализуемой им реформы гимназий.

Сначала Карпенко похвалил советскую власть, которая смогла сделать образование общедоступным и устранить его сословность.

«И когда мы говорим о формировании нашей системы образования, она должна быть равнодоступной. Не должна формироваться некая элитарность, а система отбора талантливых детей не должна превращаться в соревнование кошельков родителей или в какой-то бизнес. Эта может нанять репетитора, а эта не может».

Карпенко считает, что экзамен в гимназию после 4 класса не нужен, так как желание получить более качественное образование - «не сознательный выбор ребенка». А вот если ученик дойдет на 9 класса, то сможет определиться, каким путем идти дальше. То ли оставаться в школе, то ли идти в ПТУ, то ли искать себе «гимназический» класс.

Игорь Карпенко родился 28 апреля 1964 в Новокузнецке (Кемеровская область России) Закончил БГПУ как учитель истории, обществоведения и английского языка. Работал в БГПУ. В 2004-2012 - депутат Палаты представителей, в 2011-2016 - заместитель председателя Мингорисполкома по идеологии, с 2016 - министр образования. В 2012-2016 возглавлял Коммунистическую партию Беларуси.


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