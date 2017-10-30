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Саакашвили обжаловал указ о лишении его гражданства Украины

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  • 30.10.2017, 8:08
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Михаил Саакашвили

Бывший глава Одесской области призвал на митинге идти вместе с ним в суд.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в судебном порядке обжаловал указ президента Украины о лишении его украинского гражданства. Об этом Саакашвили заявил в воскресенье, 29 октября, в Киеве, выступая на митинге на площади Конституции, сообщает dw.com.

"Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд - пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один", - завил Саакашвили. Накануне политик получил из администрации президента документы о лишении гражданства.

Между тем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Саакашвили было отказано в статусе беженца, а значит ничто не мешает его экстрадиции. "Сейчас он апатрид без всяких специальных обстоятельств, которые могли бы исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба это знает точно", - заявил Луценко.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал в субботу Саакашвили в своем Facebook. Он попросил своих сторонников сделать как можно больше перепостов этого сообщения, чтобы не дать осуществить властям тайную операцию по его экстрадиции.

Саакашвили вот уже более десяти дней находится в Киеве и почти каждый день принимает участие в оппозиционных акциях, требуя отставки президента Петра Порошенко и правительства.


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