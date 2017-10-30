Как выглядели самые первые цветные фотографии в мире 9 30.10.2017, 8:11

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Фотограф из Южной Англии запечатлел свою дочь 104 года назад.

Запечатлеть на пляжах Южной Англии в цветной фотосессии свою дочь Кристину в 1913 году решил английский инженер и фотограф Мервин О’Горман. Для создания этих снимков Мервин использовал технику под названием Autochrome, запатентованную французскими братьями Люмьер в 1903 году, пишет bigpicture.ru.

Отец специально просил Кристину надеть одежду ярко-красных цветов, так как яркие цвета проявлялись на фотографиях в этой технике лучше.

Мервин умер в 1958 году. Как сложилась жизнь Кристины, до сих пор неизвестно.