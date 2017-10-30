МИД Испании: Автономия Каталонии может быть расширена 1 30.10.2017, 8:23

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Несмотря на то, что Каталония - один из мировых лидеров по широте полномочий, регион может получить еще больше власти.

В результате нынешнего кризиса Каталония может добиться расширения автономии. Об этом в воскресенье, 29 октября, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, сообщает dw.com.

"Я исключаю независимость, но необязательно - расширение автономии, пусть даже это сегодня и один из регионов с наибольшими полномочиями и возможностями не только в Испании, но и во всем мире", - заявил он.

Дастис защитил действия испанской полиции, жесткими мерами противостоявшей сепаратистам во время референдума, но высказал мнение, что Мадрид "извлек из ситуации урок". "Мы понимаем, как это все могло выглядеть. Поэтому мы собираемся быть настолько осторожными, насколько возможно, чтобы подобные сцены не повторились", - подчеркнул он.

По словам Дастиса, даже мятежный лидер сепаратистов, отправленный в отставку глава Каталонии Карлес Пучдемон вполне может принять участие в декабрьских выборах в региональный парламент, "если не окажется к тому времени в тюрьме". "Неважно, что он говорит, федеральное правительство сейчас управляет Каталонией, хотя мы ясно решили, что не собираемся оставаться там надолго", - отметил министр.

Конец гегемонии сепаратистов

В Барселоне в воскресенье прошла демонстрация сторонников единства Испании. Полиция сообщает о трехстах тысячах участников, а организаторы считают, что на улицы удалось вывести более миллиона человек. Марш прошел под лозунгом "Каталония - это мы все".

Между тем новые выборы в региональный парламент, которые пройдут 21 декабря, могут положить конец гегемонии сепаратистов. По последним данным опросов, за три поддерживающие независимость региона партии собираются проголосовать 42,5 процента избирателей, что соответствует 65 местам в парламенте. Для достижения абсолютного большинства сепаратистам необходимо, по меньшей мере, 68 мест.