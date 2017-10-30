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Зачем белорусские футболисты «сдают» игры и сколько зарабатывают на нужном результате

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  • 30.10.2017, 8:28
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Фото: РИА Новости

Откровенный рассказ завсегдатая букмекерских контор с 20-летним стажем.

Спортивный болельщик, завсегдатай букмекерских контор с 20-летним стажем Сергей рассказал vgr.by, сколько можно заработать на нечестной спортивной игре и как во время ставок увидеть, что матч сдается.

Матчи сдают опытные игроки, которым ничего не светит

В середине октября в одном из столичных судов завершилось рассмотрение дела о договорных футбольных матчах чемпионата Беларуси в высшей и первой лигах. В итоге были наказаны 15 человек: заказчики, организаторы и участники договорных матчей.

Скандал не обошелся без гродненских следов. В деле был замешан вратарь клуба «Ошмяны», а также экс-игроки разных гродненских клубов. Это российский футболист Александр Алумона, выступавший в «Немане» с 2007 по 2009 годы, украинский баскетболист Ярослав Лемик, игравший в «Гродно-93» в 2011 году, а также хоккейный вратарь россиянин Борис Тортунов, проведший за «Неман» несколько игр в середине 2000-х. Кроме этого, еще одним фигурантом дела стал бывший футболист «Немана» Иван Денисевич, который проходил в качестве свидетеля. Суд доказал, что за свои «услуги» спортсмены получили вознаграждение от 600 до 1000 долларов.

Преступная схема работает так — заказчик, который хочет заработать, ищет посредника, который договаривается с участниками сыграть на фиксированный результат. Вполне возможно, что сдавать игру участники начнут не сразу, а после сигнала посредника на стадионе. После этого игроки начинают выполнять нужную задачу. Это может быть, например, счет в первом тайме, количество забитых голов или исход. Сигнал дается после того, как организатор поставил свои деньги под хороший коэффициент в режиме «лайв». Организатор ищет тренеров или футболистов, которые за вознаграждение готовы обеспечить нужный итог. В команде участниками «слива» могут быть не все 11 полевых игроков, а лишь несколько из них. Как правило, это вратарь и опытные игроки защиты и полузащиты.

Например, кто-то ставит пять ставок по тысяче долларов на то, что в первом тайме обе команды забьют гол, с коэффициентом 3. Если ставка сыграет, то с каждой из пяти ставок он получит по три тысячи долларов.

— Как правило, на такое идут опытные игроки в командах, которым не светит борьба за высокие места, — объясняет Сергей. — Спортсмены получат дополнительный доход, ведь во втором эшелоне зарплаты не такие высокие, как у лидеров.

Суммы в несколько тысяч долларов ставят по нескольким авторитетным зарубежным букмекерским конторам. Если поставить, к примеру, 5 тысяч долларов в белоруской фирме, заподозрят неладное, не примут ставку и уберут матч с линии (прекратят принимать на него ставки).

Слабой команде не стыдно проиграть крупно и… заработать на этом

Самый удобный турнир, на котором можно снять куш без подозрений, — Кубок Беларуси по футболу.

— Сильные клубы играют с командами из низших дивизионов. Понятно, что такие игры завершаются с разгромным счетом. Поэтому ставят обычно на количество мячей, — уверен Сергей. — Какая разница, три или пять мячей проиграть клубу из первой или второй лиги, ведь перед ними заведомо сильный соперник.

По мнению Сергея, искушение зарабатывать на ставках началось с тех пор, когда в зарубежных конторах начали принимать ставки «лайв» на матчи первой лиги чемпионата. После громкого дела в белорусском футболе некоторые букмекеры исключили такие позиции из своих лент.

Ставят сами спортсмены?

Революция в мире спортивного тотализатора произошла, когда ставки стали делать на сайтах букмекерских контор, не выходя из дома. Это позволило спортсменам самим участвовать в пари, тогда как раньше ставки принимались в букмекерских офисах. Местных спортсменов знают в лицо, поэтому любое появление в конторе ударит по имиджу и вызовет подозрение.

Просчитывают варианты и верят в победу аутсайдеров

Опытные игроки контор, которые хорошо разбираются в спорте, могут предугадывать результат матча, в котором аутсайдер выиграет лидера. Такие ситуации возникали в чемпионате Беларуси по хоккею, когда сильные команды проигрывали слабым, чтобы в серии плей-офф попасть на выгодного соперника. Но эти матчи нельзя назвать договорными, потому что клубы ничего не нарушают, а действуют по своей стратегии. В букмекерских конторах клиенты смотрят на турнирную таблицу, предполагают, что лидеры проиграют, чтобы занять, например, не второе, а третье место, и ставят на слабейших.

Подозрения, что в матч вмешались «бизнесмены», появляются, когда заметен «оборот» денег.

— Если на игры чемпионата Беларуси сумма ставок примерно равная: например, 2-3 тысячи долларов, и вдруг оборот растет в несколько раз, то букмекерская контора может приостановить прием ставок. Особенно если большинство ставят на конкретный исход.

Для Беларуси дело о договорных матчах стало нонсенсом, еще никогда в истории «слив» игры не доходил до суда. По мнению болельщика, договорные матчи в белорусском спорте случаются, но доказать это очень сложно.


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